مسؤول بفتح تدعو حماس إلى استغلال هذه الفرصة التاريخية لتوحيد الصف

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، حركة "حماس" إلى "استغلال هذه المرحلة التاريخية واللجوء تحت مظلة الشرعية لتحقيق الوحدة ومواجهة هذه الفترة الخطرة"، مشيراً إلى أن "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ يتابع بالتفصيل وعلى مدار الساعة ​العدوان الإسرائيلي​ بحق أبناء الشعب من هدم للمنازل والاغتيالات والاقتحامات".

وأشار إلى أن "عباس يجري اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقفه"، مشيراً إلى أن "القيادة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين الممنهج في القرى والمدن والمخيمات".