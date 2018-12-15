"حماس": سياسة هدم المنازل بالضفة لن تكسر إرادة شعبنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران أن "​سياسة​ إسرائيل في هدم المنازل ب​الضفة الغربية​ لن تفلح في كسر إرادة شعبنا عن مواصلة طريق ​المقاومة​"، معتبراً أن "محاولات قادة العدو في صناعة انتصارات وهمية بسياسة هدم منازل المقاومين لا قيمة لها، وأن هذه ​السياسة​ أثبتت فشلها وستفشل كما في كل مرة بإرادة شعبنا".

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