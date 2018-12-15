ترقية الشماس نافذ صعيب الى الدرجة الكهنوتية

تمت في كنيسة الصرح البطريركي في ​الديمان​ ترقية الشماس نافذ صعيب من ​حدشيت​، الى الدرجة الكهنوتية، بوضع يد النائب البطريركي العام على المنطقة المطران جوزيف نفاع، يعاونه الخوريان خليل عرب وطوني الأغا، في حضور النائب جوزف اسحق، مسؤول مكتب مخابرات الجيش الرائد شربل سماحة، رئيس بلدية حدشيت روبير صقر، آمر فصيلة درك بشري النقيب فريديريك سلوم، الى عائلة الكاهن الجديد وأبناء رعية حدشيت وحشد من الاكليروس والأصدقاء.

وألقى نفاع عظة تناول فيها رسالة الكاهن ودوره في "تعميق القيم الإنجيلية ونشرها والإلتزام بها نهج حياة متكامل. وهذه تقتضي بالكاهن ان يكون رسول خدمة ومحبة وسلام. وهذا ما نشأ عليه الكاهن الجديد في عائلته الصغرى وفي الرعية، ومن ثم في المدرسة الاكليريكية، وهذا ما سوف يضاعفه خلال خدمته الكهنوتية".

وفي نهاية رتبة الترقية كانت كلمة شكر للكاهن الجديد، ثم تقبل تهاني الحاضرين.

يشار الى ان صعيب سيحتفل بقداسه الأول في كنيسة مار رومانوس في رعية حدشيت، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأحد.