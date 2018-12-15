البزري: الأعياد مناسبة للتلاقي بين مختلف الشرائح

اعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ الاسبق ​عبد الرحمن البزري​ خلال المشاركة في احتفالات صيدا وقضائي صيدا وجزين لمناسبة ذكرى ​الميلاد​ المجيد ورأس ​السنة​ الجديدة، أن "الأعياد مناسبة للتلاقي بين مختلف الشرائح التي يتشكل منها النسيج السكاني بمنطقتي صيدا وجزين، ومؤشر على أهمية التلاحم والتلاقي بين المنطقتين في مختلف المناسبات بما تجمعهما من أواصر وروابط تاريخية ومصلحة مشتركة وامتداد جغرافي".

ولفت إلى انه "رغم النشاطات الميلادية التي تعيشها ​مدينة صيدا​، فإن حركة أسواقها ما زالت متراجعة وهي تنذر بركود تجاري عظيم في حال استمرارها"، منبهاً الى أن "واقع صيدا يشبه مثيلاتها من المناطق الأخرى لكنه إضافة لذلك يُعاني من إهمال في إنجاز المشاريع الأساسية وخصوصاً حفر الطرقات وعدم إتمام ترميمها وتزفيتها وتركها دون عناية وصيانة مما يهدد سلامة المارة والسيارات، ويؤثر سلباً على مصالح أهل المدينة وأسواقها التجارية، ويعيق حركة زوارها من المناطق المجاورة الذين اعتادوا اعتبارها عاصمتهم التجارية، وساحة لهم للتلاقي في المناسبات والأعياد".