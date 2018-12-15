مصباح الأحدب: الدعوة لتحركات أمام مصرف لبنان "تضييع للطاسة"

أكد رئيس "لقاء الإعتدال المدني" النائب السابق ​مصباح الأحدب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "التظاهر أمر مشروع ومحق، ومن الطبيعي التحرك لمواجهة أي ظلم يتعرض له المواطن، لكن الدعوة لتحركات واحتجاجات أمام مصرف لبنان هي "تضييع للطاسة"، لأن المصرف لا يصنع السياسات بل ينفذ قرارات وسياسات الحكومات".

ورأى أنه "حري بمن يدعون للتظاهر أمام مصرف لبنان المركزي الذي يحاول الحفاظ على الاستقرار المالي بالبلد، أن يتحركوا باتجاه ​القصر الجمهوري​ أو ​السراي الحكومي​، أو ​مجلس النواب​.. فمن هناك تصدر القرارات ومن هناك تحمى المصارف التابعة للسياسيين".