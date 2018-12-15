تيمور جنبلاط التقى وفودا أهلية وبلدية في المختارة

عرض رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ أوضاع القرى والمناطق وشؤون المواطنين، مع زواره من شخصيات وفاعليات ووفود شعبية زارته في قصر المختارة ضمن استقبالات السبت، في حضور النواب ​اكرم شهيب​، ​وائل ابو فاعور​، ​فيصل الصايغ​ و​هادي ابو الحسن​، ومستشاره حسام حرب.

ومن أبرز الوفود التي شكرته على دعمه لها وتحقيق مطالبها، وفد مشترك من عائلتي يحيى وفخر الدين في بريح وقبيع، وفد من بلدة المحيدثة مع عائلة المرحوم فرحان رافع وتحدث باسمه نجله وليد رافع والشيخ محفوظ رافع، وفد من عائلة القعسماني في بعقلين وآخر ومن هيئة سيدات انماء كفرنبرخ بخصوص تطوير المركز الصحي الاجتماعي.

واستمع جنبلاط الى مطالب المجالس البلدية المتصلة بمتابعة مشاريعها التطويرية، من عدد من المجالس البلدية ورؤساء الاتحادات البلدية والبلديات الذين تناول بعضهم موضوع التأخير في دفع مستحقات البلديات من الأموال العائدة لها، والى مراجعات من جمعيات واندية وفروع حزبية ومواطنين.