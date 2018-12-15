وليد البعريني زار مجمع الإيمان التربوي

زار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ "مجمع الإيمان التربوي" في ​فنيدق​، حيث التقى إدارته وأساتذته وتلامذته.

وخاطب البعريني تلامذة المجمع قائلا لهم: "أعزائي التلاميذ، إن وعيكم لدوركم في بناء بلدكم يتمثل في اجتهادكم ومثابرتكم على التحصيل، والتقيد بتوجيهات الإدارة والمعلمين وتحضير واجباتكم الدراسية ورسم صورة المستقبل".

وأضاف: "أنتم بناة هذا البلد وأمله، فاحرصوا على أداء واجبكم بشكل جيد، مع أمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق".