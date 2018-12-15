ميركل: قررنا التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (أ ش أ)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت، إن بلادها تخلت عن القومية وقررت التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التعاون هو شرط أساسي لجميع الدول لتحقيق السلام والأمان في المستقبل.

وأوضحت ميركل أن اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل - الذي عُقد هذا الأسبوع - ناقش موضوعات التعامل مع الهجرة العالمية، وتعزيز الاتحاد النقدي والسوق الموحدة، وكذلك تقييم نتائج حوارات المواطنين في جميع أنحاء أوروبا.

وأشارت إلى ما تم تحقيقه على المستوى الأوروبي هذا العام بما في ذلك قواعد موحدة للتسوق عبر الإنترنت، وظروف عمل أفضل لسائقي الشاحنات وتوطيد الأهداف المشتركة لحماية المناخ، مؤكدة أن هناك تحديات واجهت أوروبا في مجال الرقمنة والعولمة والذكاء الاصطناعي والبحث.

وتابعت ميركل إن الانتخابات الأوروبية ستجرى في مايو المقبل، وإن الحكومة الفيدرالية تواجه مهمة جعل المواطنين يدركون مزايا أوروبا.