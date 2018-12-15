وفاة فلسطينية مسنة بنوبة قلبية بعد عرقة الاحتلال دخول سيارة الإسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:
لقيت مسنة فلسطينية مصرعها في المسجد الأقصى، إثر إصابتها بنوبة قلبية، ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول سيارة الإسعاف إلى المسجد عبر باب الأسباط، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر محلية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، إن طواقمها وصلت باب الأسباط في لحظة تلقي البلاغ عن المسنة، وتم السماح لسيارة الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى بعد حوالي 7-8 دقائق من وصولها، ولكن لم تكمل طريقها للسيدة.
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