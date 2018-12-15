ارتفاع عدد الموقوفين في احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس إلى 107 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الفرنسية ارتفاع عدد المعتقلين خلال احتجاجات حركة (السترات الصفراء) اليوم السبت في العاصمة باريس إلى 107 أشخاص.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية عن الشرطة قولها إن مجموعات تضم مئات المحتجين تحركت في مسيرات بعدة أحياء بالعاصمة.

وأعلنت وزارة الداخلية إن نحو 69 ألفا من أفراد الشرطة انتشروا لتأمين احتجاجات اليوم، وتم تعزيز القوات في مدن تولوز وبوردو وسانت ايتيين.

واشتبكت الشرطة الفرنسية مع محتجي السترات الصفراء، فيما سار مئات من المتظاهرين قرب قوس النصر بوسط باريس، في ظل انتشار أمني مكثف.

ولوح محتجون بالأعلام وحملوا لافتات وحاولت الشرطة منع تقدمهم مطلقة الغاز المسيل للدموع حين اندلعت الاشتباكات، حيث خرج آلاف المحتجين إلى شوارع مدن فرنسية، في خامس عطلة أسبوعية على التوالي تشهد احتجاجات مناهضة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، تشوبها اشتباكات وأعمال عنف، وذلك رغم دعوات لعدم التظاهر بعد هجوم مسلح في مدينة ستراسبورج الأسبوع الماضي.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ألغى الزيادة التي كانت مرتقبة في الضرائب على الوقود، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في إنهاء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي طالبت بخفض الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين المعاشات التقاعدية.