إنشاء وحدة للتنمية الاقتصادية في محافظة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف -حمدي سليمان:

قرر المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف إنشاء وحدة للتنمية الاقتصادية ومقرها ديوان عام المحافظة، بهدف وضع رؤية للتنمية الشاملة واستثمار كل مقومات وإمكانات المحافظة المتاحة، وفقا لبرنامج الدولة التنموي، واستراتجية 2030 للتنمية المستدامة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار "عبدالجابر" إلى أن الوحدة بدأت عملها بالفعل من خلال تنظيم ورش عمل لوضع الأجندة العملية ليتم التطبيق العملي في أسرع وقت ممكن.

ولفت المحافظ في تصريحات صحفية إلى أن الوحدة بمثابة أمانة فنية وتنفيذية لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة، لتتولى بالتنسيق مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية تنسيق برامج وأنشطة التنمية الاقتصادية وتطوير الإدارة المحلية بالمحافظة، والوحدات المحلية التابعة لها.

وأوضح أن الوحدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن السويفي في كل مناحي الحياة، وتحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات والمجالات الخدمية والتنموية من خلال رفع مستويات التشغيل بالمحافظة، وخلق مزيد من الوظائف لتقليل معدلات البطالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المحافظة وميكنتها، وتنمية فرص الابتكار والإبداع من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحقيق هدف قومي، يتمثل في زيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

يتولى فريق العمل التنمية الاقتصادية المكلف ضمن قرار المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، بتنظيم وتنفيذ أعمال التقييم الاقتصادي المحلي الدوري، وتقييم بيئة الأعمال بالمحافظة.

إضافة إلى تفعيل منتديات التنمية الاقتصادية المحلية بمختلف قطاعاتها وأنواعها، والتواصل وجمع وتبادل المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص، مع شركاء التنمية والجهات غير الحكومية العاملة أو الفاعلية في مجال التنمية الاقتصادية.

كما يتولى الفريق إعداد الاستراتيجيات الدورية للتنمية الإقتصادية بالمحافظة، والاشتراك في وضع الخطط السنوية الخاصة بتنفيذ استراتجيات التنمية الاقتصادية، والدعم الفني وتقديم الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة مثل دراسات الجدوى، ودراسات السوق، ومتابعة ورصد نسب تنفيذ المشروعات الاقتصادية المحلية بالمحافظة، وإنشاء وإدارة قواعد بيانات اقتصادية لكافة المؤشرات والبيانات الإقتصادية، وإنشاء وإدارة وتحديث قواعد بيانات الاستراتيجيات الاقتصادية المحلية ومؤشرات التنفيذ الخاص بمشروعاتها.