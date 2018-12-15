بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح "غرف العزل" بمستشفى أبو الريش الياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أعمال مشروع غرف العزل للقلب والصدر بمستشفى أبو الريش الياباني، بحضور الدكتور نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتورة رانيا حجازي مدير المستشفى، والدكتورة هالة أغا، رئيس وحدة رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال، وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات بالمستشفى.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أشاد عبد الغفار، خلال فعاليات الافتتاح بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، وارتفاع مستوى أداء التمريض بها، مؤكدًا أهمية العمل المســتمر على تطـوير الأداء، والتدريب، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة.

وقدم عبد الغفار الشكر للدكتورة نوال الدجوى على دعمها لمستشفى أبو الريش للأطفال، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية للمساهمة في تطوير المجال الطبي من خلال دعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل بالمستشفيات لخدمة المرضى، مشيرًا إلى أن غرف العزل للقلب والصدر الجديدة تهدف إلى تقليل قوائم الانتظار بنسبة ٢٠ -٢٥%سنويا.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا حجازي، مدير المستشفى، إلى أننا نحتفل اليوم بقرب حلم انتهاء قوائم الانتظار، موضحة أن غرف العزل للقلب والصدر الجديدة هي إنجاز جديد يضم إلى إنجازات مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال.

واستعرضت الدكتوره هالة أغا تقريرًا حول وحدة رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال منذ عام ١٩٩٠ حتى الآن من حيث الموارد البشرية، وا​لتدريب، والأجهزة الحديثة بالوحدة، والموارد التقنية، وعدد الأسرة وغيرها.

وأشارت التعليم العالي إلي أن تكلفة مشروع غرف العزل للقلب والصدر بمستشفى أبو الريش الياباني بلغ ٤ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.​