صور | العثور على مقبرة عمرها 4400 عام في مصر

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلنت السلطات المصرية، عن العثور على مقبرة تعود لـ4400 عام، في منطقة هضبة الأهرامات الشهيرة غربي القاهرة.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني، السبت، إن المقبرة هي أول اكتشاف أثري في عام 2018، وترجع للأسرة الخامسة (عام 2494 إلى عام 2345 قبل الميلاد)، وبالتحديد لكاهنة فرعونية تدعي "حتبت"، كانت لها مكانة اجتماعية كبيرة في عصرها.

وبيّن أن المقبرة تضمنت نقوشًا نادرة، وتم العمل عليها منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي من جانب بعثة مصرية.