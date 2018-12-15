امرأة تُفارق الحياة في الأقصى بعد أن منع الاحتلال علاجها

الخليج 365 | فريق التحرير

تسببت شرطة الاحتلال في القدس، بإنهاء حياة سيّدة فلسطينية من داخل الخط الأخضر، أثناء وجودها في المسجد الأقصى اليوم السبت، بعد أن عرقلت وصول الطواقم الطبية لتقديم العلاج لها من تدهور مفاجئ تعرضت له صحتها.

وأفاد مصدر من القدس، أن السيدة سمية محمود ناصر (68 عامًا) من منطقة جت في الداخل المحتل، أُصيبت بنوبة قلبية أثناء وجودها في الأقصى، فتوجه لها طاقم تابع لإطفائية الأقصى، وقدّم لها الإسعاف أوليًا بعد أن توقف قلبها وفقدت وعيها، ثم أبلغ الهلال الأحمر.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه توجهت فورًا إلى الأقصى وحاولت الدخول من باب الأسباط، إلا أن شرطة الاحتلال عرقلت دخولها 7-8 دقائق، وعندما وصلت لها وجدتها قد فارقت الحياة.

وأشار المصدر المقدسي إلى أن الضابط الذي منع دخول الإسعاف إلى الأقصى، هو ذاته الضابط الذي كان قد أدخل زجاجة مشروبات كحولية إلى المسجد خلال عيد الفصح قبل شهرين، متسببًا بتوتر داخل المسجد.