كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تدين اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الجامعة العربية "بشدة"، اليوم السبت، قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، معتبرة أنه "غير مسؤول".

وجاءت هذه الإدانة في بيان للأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبوعلي، الذي أكد أن "هذا القرار يمثل انحيازاً سافراً لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وتشجيعاً لممارساته وعدوانه المتواصل" على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبوعلي أن هذا "القرار الأسترالي اللامسؤول والمنحاز يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم".

وكانت أستراليا أعلنت السبت، أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.