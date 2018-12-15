كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل "يؤجج التوتر والصراع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دان الأردن إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، معتبراً أن القرار "يؤجج التوتر والصراع ويحول دون تحقيق السلام" بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إنها "تدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وأضافت أن "القرار الأسترالي يمثل انحيازاً واضحاً لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد". وأوضحت الوزارة أن "القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية". وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي وصفت القرار ب"الخطير والمستفز". وأعلنت أستراليا السبت أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل "يؤجج التوتر والصراع" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .