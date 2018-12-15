بتمويل أوروبي.. بدء تكوين شباب مغاربة بالرباط في مجال حقوق الإنسان

انطلقت صباح اليوم السبت بالرباط، ورشات تكوينية لعشرات الشباب المغاربة، في إطار سلسلة من الورشات التكوينية، حول مبادئ حقوق الإنسان وآلياتها، تنظمها مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف مشروع “شباب من أجل حقوق الإنسان”، مجموعة تتكون من 50 شابًا وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، تم اختيارهم بعد دعوة لتقديم طلباتهم.

ويهدف التكوين إلى “تعزيز معارف الشباب وفقًا لاهتماماتهم ليصبحوا فاعلين في نشر ثقافة حقوق الإنسان”.

كما يروم المشروع تمكين الشباب من الأدوات اللازمة لإنجاز إبداعات سمعية بصرية حول مواضيع حقوق الإنسان من خلال تنظيم ورش عمل مؤطرة بخصوص إنتاج الفيديوهات.

وقالت مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، إن المشروع يندرج في إطار الالتزام المتواصلبتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

كما يسعى المشروع إلى توفير منصة للشباب من أجل المشاركة والإبداع.