كلاسيكو المغرب..الجيش الملكي يفقد خدمات أبرز عناصر والسبب جراحة مستعجلة!

سيكون فريق الجيش الملكي محروماً رسميا من خدمات حارسه الرسمي أيمن مجيد، في مباراة الجولة 12 من منافسات البطولة الوطنية، أمام الفتح الرياضي بالديربي المحلي، والذي سيقام، غداً الأحد، مركب الأمير مولاي عبد الله.

وحسب مصادر من الفريق العسكري، فأيمن ماجد، خضع لجراحة مستعجلة بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرأس، خلال الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة للمجموعة، تأهباً لديربي العاصمة.

هذا وسيواصل محمد بوهلال، قيادة الفريق العسكري بشكل مؤقت، بعد استقالة المدرب امحمد فاخر من مهامه، بسبب الضغوطات التي مر منها بالفترة الأخيرة، أبزرها التسجيل الذي تم تداوله للعميد يوسف القديوي، ثم التهديدات التي تعرض لها من طرف جانب من أنصار الفريق، ورفع لافتة تهدد حياته.