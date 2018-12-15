كوبا: سم العقرب في محاربة الأورام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجد باحثون كوبيون أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا يحتوى على مواد مضادة للالتهاب ومخففة للألم، والتي يرجح أن تكون قادرة على تأخير نمو الأورام عند بعض مرضى السرطان.

وينوّه بعض أطباء الأورام أنه من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنى إثبات هذا الادعاء، خصوصًا أنه تستخدم شركة "لابيوفام" الكوبية سم العقرب لمنتجاتها الدوائية منذ عام 2011، لصنع أحد أدوية الطب التماثلي والذي يعرف باسم "فيداتوكس".

واعتاد بيبي كاساناس المزارع الكوبي، والبالغ من العمر 78 عاما، اصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية، لكي يلدغ نفسه بسم العقرب قائلا إن هذا السم يقيه من آلام مرض الروماتيزم.

وانتشر هذا العلاج في كوبا إذ لم يعد يُنظر إلى هذا العلاج الطبيعي على أنه شيء مستغرب.

وقال مدير الأنشطة التجارية بشركة "لابيوفام" كارلوس ألبرتو ديلجادو لـ"رويترز" إن المبيعات ترتفع عشرة في المئة سنويا، ويباع "فيداتوكس" بالفعل في نحو 15 دولة حول العالم، وتجري حاليا محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.

وقال كاساناس أثناء عرضه دواءه المخفف للألم بعقرب عثر عليه تحت كومة من الأنقاض في أرض في إقليم بينار ديل ريو بغرب كوبا إنه "أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه"، وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه.

وأضاف "يؤلمني لفترة وجيزة ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي ولا أشعر بأي آلام بعد ذلك".