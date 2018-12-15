طرعان: طلاب معهد الدراما صرخوا "لا للعنف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق طلاب وطالبات معهد الدراما في المدرسة الابتدائية ج طرعان، اليوم السبت، بالتعاون مع مدير المدرسة ناصر نصار، وأعضاء في الهيئة التدريسية، صرخة غضب استنكارا لظاهرة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

ويأتي هذا النشاط ضمن الفعاليات التي تبادر إليها المدرسة لتعزيز روح التسامح ولغة الحوار وتوعية الطلاب والطالبات لمخاطر العنف وضرورة العمل على نبذ مختلف مظاهرة العنف.

وتمحورت صرخة الصمت ضد العنف عبر رفع لافتات حملت مجموعة من صور ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب تكميم الأفواه بشريط أسودن في إشارة إلى حالة الصمت التي يعيشها المجتمع بظل تفاقم العنف وجرائم القتل.

ويشرف على الفعاليات التي أطلقت بأسلوب مسرح الشارع، مرشدة كريف للدراما لينا فاعور، التي تتولى تدريب الطلاب على الفعاليات.