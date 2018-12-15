تركيا: قواتنا تنسق عمليتها الجديدة في سوريا مع روسيا والولايات المتحدة

الخليج 365/ بغدادأكدت تركيا أن قواتها المشاركة في العملية المرتقبة ضد الأكراد شمال وشرق سوريا تنسق أعمالها مع العسكريين الروس والأمريكيين لتفادي أي اشتباكات أو حوادث ممكنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت على هامش منتدى الدوحة: "إننا جزء من التحالف الدولي ضد داعش وندعم مكافحة هذا التنظيم، ولهذا السبب نريد أن ننسق أعمالنا، وعسكريونا على اتصال وثيق مع الأمريكيين وباقي أعضاء التحالف وكذلك مع الروس لتفادي أي مواجهة".



وتابع قالن: "لدينا آلية خاصة بمنع وقوع الاشتباكات، وسيتم تطبيقها. ونحن بالتحديد سننسق العملية".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية: "أكدنا بكل وضوح أننا لا نستطيع السماح بوجود أي تنظيم إرهابي على حدودنا، ولا يمكن أن نسمح بتحول شمال شرق سوريا إلى أراض تخضغ لسيطرة حزب العمال الكردستاني".

