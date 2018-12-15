انت الان تتابع المالية: 13% زيادة في أجور العاملين بالدولة عن 2017 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تبلغ مصروفات الموازنة الجديدة حوالى 1.424 تريليون جنيها، وتنفق أموال الموازنة على 5 أبواب ثابتة أعلاها باب الفوائد، والذى تخصص له الموازنة 541.305 مليار جنيه.

ارتفعت مصروفات الموزانة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، بنسبة 28.9%، لتصل إلى 276 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018، بزيادة تقدر بـ 61.9 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق حيث بلغت المصروفات فيها 214.1 مليار جنيه. وعزا التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر سبتمبر، ارتفاع المصروفات خلال الشهور الثلات الأولى من العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإنفاق بعدد من بنود الموازنة، من بينها:

الأجور وتعويضات العاملين بالدولة: زادت أجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13% خلال الفترة من (يوليو - سبتمبر) لتسجل نحو 68 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 60.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة تقدر بـ7.8 مليار جنيه. وارتفعت المرتبات

الأجور وتعويضات العاملين بالدولة: زادت أجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13% خلال الفترة من (يوليو - سبتمبر) لتسجل نحو 68 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 60.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة تقدر بـ7.8 مليار جنيه. وارتفعت المرتبات الدائمة لتصل إلى 4.19 مليار جنيه، في حين زادت المكافآت لتصل إلى3.23 مليار جنيه، وإستقرت البدلات النوعية عند 9.5 مليار جنيه. وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بموازنة 2018/2019، نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، مقابل نحو 239.9 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017-2018 بزيادة بلغت حوالى 30.1 مليار جنيه ونسبة زيادة بلغت نحو 12.5%.

شراء السلع والخدمات زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 5.8 مليار جنيه، لتصل إلى 12.6 مليار جنيه مدعوما بزيادة الإنفاق على المواد الخام لتسجل 4.4 مليار جنيه ويادة الإنفاق على الصيانة لتسجل 1.9 مليار جنيه. اقرأ أيضا: بعد قرار الرقابة المالية.. ماذا يعني تخفيض تكلفة التداول بالبورصة؟

الفوائد ارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 44.3% لتسجل نحو 109.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ33.6 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ75.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. الدعم والمنح زادت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018 لتسجل نحو 43.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.3% ، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ36.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وارتفع الإنفاق على الدعم بنسبة 14% لتصل إلى 22.2 مليار جنيه مقابل 19.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتم صرف نحو 11.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2018)، مقابل 9.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة زيادة 17.3%، كما ارتفع الدعم على المواد البترولية بـ4 مليارات جنيه . وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية إلى نحو 18.8 مليار جنيه خلال (يوليو - سبتمبر) بنسبة زيادة 22.9%، وذلك في ضوء زيادة مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 60.3% لتصل إلى 12.5 مليار جنيه. اقرأ أيضا: «المالية» تصدر كتابا دوريا بشأن رواتب الموظفين في أغسطس وسبتمبر

الاستثمارات بلغت قيمة المبالغ التي أنفقتها الخزانة العامة في شراء الأصول غير المالية " الاستثمارات" خلال الفترة من يوليو - سبتمبر، نحو 27.4 مليار جنيه مقابل نحو 14.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 84.7%، حيث ارتفع الإنفاق على الأصول الثابتة لتصل إلى 26.2 مليار جنيه. المصروفات الأخرى انخفض الإنفاق على المصروفات الأخرى بنسبة 24.8% ليصل إلى 15.1 مليار جنيه مقابل 20.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي. اقرأ أيضا: المالية: إقامة مشروعين بالتعليم بالمشاركة مع القطاع الخاص

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