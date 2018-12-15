انت الان تتابع اشتباكات بين «السترات الصفراء» والشرطة الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٠ م

اندلعت اشتباكات اليوم السبت بين متظاهرين تابعين لحركة «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة الفرنسية وقوات الشرطة في حي «الشانزلزيه» بالعاصمة باريس، وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الآلاف من قوات الأمن الفرنسية كانوا على أهبة الاستعداد لاحتجاجات، جاء ذلك بعد أن بدأ صباح اليوم المتظاهرين التجمع في ساحة الشانزليزية، إذ يعد هذا التجمع تحدي لدعوات الحكومة الفرنسية للبقاء في المنازل، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، إذ نقلت وسائل إعلام فرنسية عن الشرطة، أن عدد المعتقلين أثناء احتجاجات اليوم في باريس تجاوز 50 شخصا.

وكانت السلطات الفرنسية، أعلنت صباح اليوم السبت، نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد، ونحو ثمانية آلاف في باريس، وذلك لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات «السترات الصفراء»، رغم افتقاد الحركة للزخم على ما يبدو بعدما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون تنازلات. وقال رئيس شرطة باريس: «ما زال