اشتباكات بين «السترات الصفراء» والشرطة الفرنسية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٠ م
اندلعت اشتباكات اليوم السبت بين متظاهرين تابعين لحركة «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة الفرنسية وقوات الشرطة في حي «الشانزلزيه» بالعاصمة باريس، وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الآلاف من قوات الأمن الفرنسية كانوا على أهبة الاستعداد لاحتجاجات، جاء ذلك بعد أن بدأ صباح اليوم المتظاهرين التجمع في ساحة الشانزليزية، إذ يعد هذا التجمع تحدي لدعوات الحكومة الفرنسية للبقاء في المنازل، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، إذ نقلت وسائل إعلام فرنسية عن الشرطة، أن عدد المعتقلين أثناء احتجاجات اليوم في باريس تجاوز 50 شخصا.
وكانت السلطات الفرنسية، أعلنت صباح اليوم السبت، نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد، ونحو ثمانية آلاف في باريس، وذلك لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات «السترات الصفراء»، رغم افتقاد الحركة للزخم على ما يبدو بعدما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون تنازلات. وقال رئيس شرطة باريس: «ما زال
وقال رئيس شرطة باريس: «ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات إلى السترات الصفراء تميل للعنف إلى الاحتجاجات، وستتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي». (التفاصيل)
ووجهت الحكومة الفرنسية، الخميس الماضي، دعوة إلى محتجي «السترات الصفراء»، قبل مظاهرات اليوم السبت، إلى الامتناع عن التظاهر، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئي وقف حركتهم بالكامل. (التفاصيل)
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