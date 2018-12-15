انت الان تتابع «لا للكراهية».. قصة معاناة المتحولين جنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يشعر المتحولون جنسيا transgender بأنهم غير مرغوب فيهم والأمر لا يقتصر على البلدان العربية -وإن كان واضحا فيها بشكل كبير- ويعاني المتحول من أزمات نفسية كبيرة

15 ديسمبر يوم حافل بالعديد من الأحداث، ولعل أبرزها، ما حدث قبل 66 عاما، أي يوم 15 ديسمبر 1952، إذ تم إجراء أول جراحة لتغيير جنس إنسان في العالم وكانت للدنماركي جورج يورجنسن، الذي تحول إلى كريستين يورجنسن، والتي أصبحت ممثلة ومغنية أمريكية شهيرة، وهي من مواليد عام 1926، وكانت تشعر بأنها أنثى محتجزة بجسد رجل، وبعد 24 عاما من كونها رجلا، قررت أخيرا إجراء العملية، وبالفعل نجحت، وتحولت إلى كريستين، وأثار الأمر الصحافة العالمية حينها بشكل كبير، ولفتت أنظار الكثيرين للقضية.

والمتحولون جنسيا هم أشخاص يعيشون بهويات -سواء ذكر أو أنثى- لا يشعرون أنها جنسهم الحقيقي، ويشعرون باضطراب الهوية الجنسية، ويرفضون بشكل تام جسدهم الذي ولدوا به ويسعون إلى تغييره إلى الجنس الآخر، من رجل إلى امرأة أو العكس، وهذا الأمر قد يتسبب لهم في المعاناة النفسية، خاصة إذا كانوا يعيشون في بلدان تتسم

والمتحولون جنسيا هم أشخاص يعيشون بهويات -سواء ذكر أو أنثى- لا يشعرون أنها جنسهم الحقيقي، ويشعرون باضطراب الهوية الجنسية، ويرفضون بشكل تام جسدهم الذي ولدوا به ويسعون إلى تغييره إلى الجنس الآخر، من رجل إلى امرأة أو العكس، وهذا الأمر قد يتسبب لهم في المعاناة النفسية، خاصة إذا كانوا يعيشون في بلدان تتسم عاداتها بعدم تقبلهم، ونحاول إلقاء الضوء على عدد من العابرين جنسيا، وما عانوه جراء تحويل جنسهم. حنان الطويل حنان الطويل في 12 فبراير عام 1966، ولدت حنان الطويل بجسم رجل، لكنها أدركت منذ وعيها أن هذا الجسم غريب عليها، ويختلف عن عقلها كأنثى، فسافرت دون أن تخبر أحدا لإجراء عملية تصحيح جنسي، ومن ثم عادت لتخبر الجميع ولم تعترض أسرتها بل قدمت لها الدعم، لتصبح أول ممثلة مصرية وعربية متحولة جنسيا. كان أول عمل سينمائي لحنان فيلم "عبود على الحدود" عام 1999، ثم فيلم "الناظر" عام 2000، ومسرحية "حكيم العيون"، 2001، وفي نفس العام شاركت في مسلسل "خليك جريء" وفيلمي "55 إسعاف" و"عسكر في المعسكر"، حتى توفيت في 1 ديسمبر 2004، وسبب الوفاة مجهول ويرجح أنها انتحرت. وحسب صفحة «لا للكراهية» على موقع «فيسبوك»، فإن إحدى الفنانات صرحت للصفحة بأن حنان كانت تتعرض إلى المضايقات والسخرية بشكل يومي، حتى أصيبت باضطرابات نفسية حادة. الراقصة نور الراقصة نور «أنا ضحية عيب خلقي في تكويني الجسدي، إذ إنني ولدت خنثى»، هكذا صرحت الراقصة المغربية نور، التي تحولت من ذكر إلى أنثى بعد إجرائها عملية جراحية في سويسرا، قائلة في تصريحات صحفية: «لقد تحملت الكثير لكي تخرج الأنثى التي عاشت داخلي منذ الطفولة، ولكي أكون إنسانة مشهورة يتحدث عنها الجميع في حضورها وغيابها، بعد احترافي الرقص وعروض الأزياء». تشاز بونو تشاز بونو اختار تشاز بونو أن يخضع لـعملية تحول جنسي من فتاة إلى رجل، وذلك خلال الفترة بين عامي 2008 و2010، وظهر في فيلم وثائقي ليسرد فيه تجربته، كما ظهر في لقاء مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، ليتحدث عن المعاناة التي كان يتعرض لها عندما كان امرأة، كما أنه يعاني من مقاطعة والدته الممثلة الأمريكية «شير بونو» له، بعد أن أجرى عملية التحول. «بونو» حاليا أحد الموسيقيين المعروفين، وبسبب معاناته أصبح واحدا من أنشط المتحولين جنسيا الذين يدافعون عن حقوق المتحولين. باك إنجيل باك إنجيل ضغوط نفسية كبيرة عانى منها باك إنجيل، بسبب ارتباكه بين الجنسين، إذ ولد باسم سوزان، وبمعايير الرجال كان امرأة طاغية الجمال، ولكن بسبب الاضطراب الذي عاشه تأثرت شخصيته سلبا حتى إنه بدأ تعاطي المخدرات، ولكنه اتخذ القرار لينهي هذه المعاناة وتحول إلى رجل، وفي عام 2007 تم تتويجه كأفضل متحول جنسي، حتى إنه أصبح بمثابة أسطورة بالنسبة للمثليين والمتحولين جنسيا، ويعمل حاليا كعارض أزياء ومحام ومحاضر وكاتب. بين ميلزر بين ميلزر في عام 1988 ولدت الفتاة إيفون، ولكن مع الوقت بدأت الشعور بعدم قبول نفسها وجنسها ما تسبب لها في معاناة كبيرة، لكنها في سن الـ23 قررت إنهاء هذا الأمر وأجرت عملية تصحيح جنسي، وأصبحت الشاب «بين ميلزر» وهو لا يعتبر أن «إيفون» كانت موجودة أبدا ولا يوجد له أي صور كفتاة، والآن أصبح واحدا من مشاهير الموضة، ويظهر على أغلفة أهم المجلات، وتتهافت عليه أكبر العلامات التجارية.

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