انت الان تتابع التموين: إعادة 184.5 ألف مستفيد للبطاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٩ م

وزير التموين علي المصيلحي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قبول تظلمات المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر الجاري، لـ133 ألف بطاقة بإجمالي 184.5 ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر، بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التي تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وتم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات له، اليوم السبت، أنه لن يضيع حق أي مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومي لهم وعملية تقديم