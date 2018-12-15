انت الان تتابع الآثار: مد معرض سقارة لمدة شهر «مجانا» للجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ م
منطقة سقارة
قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مد المعرض الأثري المقام بمتحف "ايمحتب" بمنطقة سقارة لمدة شهر آخر مجانا للجمهور، وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، إنه تم مد هذا المعرض نظرا للإقبال المتزايد من الجمهور على المعروضات التي تضمنت أكثر من 200 قطة محنطة المعبودة "باستيت"، مضيفا أنه من ضمن المعروضان 200 مومياء جعران من أندر المومياوات، وجعارين محنطة كبيرة، ومومياء لتمساح لأول مرة في منطقة سقارة، ومومياء لثعبان الكوبرا وذلك من نتائج اكتشاف البعثة الأثرية المصرية لـ7 مقابر بسقارة في نوفمبر الماضي.
من ناحية أخرى، صرح العناني، في وقت سابق اليوم، بأن الافتتاحات الأثرية عام 2018 كانت ذات طابع إسلامي، إذ شهد افتتتاح عدة مساجد أثرية في جميع المحافظات إلى جانب ترميم العديد من المشروعات الأثرية وافتتاح عدد من المتاحف، مؤكدا حرص الوزارة على استرداد القطع الأثرية المهربة، وأنه تم الانتهاء من 80% من الأعمال
ولفت، خلال عرضه لأهم إنجازات الوزارة في عام 2018 على هامش إعلانه عن كشف أثري جديد بسقارة، إلى أن الحكومة منحت وزارة الآثار منذ عام ونصف مبلغ مليار و270 مليون جنيه لعدد من المشروعات، منها ترميم أهرامات الجيزة وإنشاء 3 قاعات بمتحف الحضارة وتطوير طريق الكباش. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: مد معرض سقارة لمدة شهر «مجانا» للجمهور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .