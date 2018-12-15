انت الان تتابع الآثار: مد معرض سقارة لمدة شهر «مجانا» للجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ م

منطقة سقارة

قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مد المعرض الأثري المقام بمتحف "ايمحتب" بمنطقة سقارة لمدة شهر آخر مجانا للجمهور، وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، إنه تم مد هذا المعرض نظرا للإقبال المتزايد من الجمهور على المعروضات التي تضمنت أكثر من 200 قطة محنطة المعبودة "باستيت"، مضيفا أنه من ضمن المعروضان 200 مومياء جعران من أندر المومياوات، وجعارين محنطة كبيرة، ومومياء لتمساح لأول مرة في منطقة سقارة، ومومياء لثعبان الكوبرا وذلك من نتائج اكتشاف البعثة الأثرية المصرية لـ7 مقابر بسقارة في نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، صرح العناني، في وقت سابق اليوم، بأن الافتتاحات الأثرية عام 2018 كانت ذات طابع إسلامي، إذ شهد افتتتاح عدة مساجد أثرية في جميع المحافظات إلى جانب ترميم العديد من المشروعات الأثرية وافتتاح عدد من المتاحف، مؤكدا حرص الوزارة على استرداد القطع الأثرية المهربة، وأنه تم الانتهاء من 80% من الأعمال