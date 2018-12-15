لماذا صندوق مخاطر الاستثمار بإفريقيا؟ خبراء يجيبون

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وائل النحاس: "الاستثمار بلا حدود" يعزز من العلاقات التي تربط بين مصر والقارة السمراء.. والطويل: الصندوق يسهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة الإسراع فى إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، الذى أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته الختامية بمنتدى إفريقيا 2018، تشجيعاً للمستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا، وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة. وأبدى عدد من خبراء الاقتصاد تأييدهم لموقف الحكومة المصرية الداعي إلى الاستثمار في دول إفريقيا، مطالبين رجال الأعمال المصريين بأن يستجيبوا لهذه الدعوة، خصوصًا أن ذلك التوجه سيزيد من المشاريع الكبرى بين دول القارة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كشف خلال مؤتمر الشباب الأخير بمدينة شرم الشيخ، عن زيادة استثمارات مصر بدول إفريقيا خلال العام الجارى إلى 1.2 مليار دولار، ليصبح إجمالى الاستثمارات 10.2 مليار دولار. الصندوق يحقق المصالح المشتركة وفى هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تشكيل

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كشف خلال مؤتمر الشباب الأخير بمدينة شرم الشيخ، عن زيادة استثمارات مصر بدول إفريقيا خلال العام الجارى إلى 1.2 مليار دولار، ليصبح إجمالى الاستثمارات 10.2 مليار دولار.

الصندوق يحقق المصالح المشتركة

وفى هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تشكيل صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا سيحمي استثمارات دول القارة من مخاطر الأزمات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، مؤكدًا أنه يشجع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا وتحقيق المصالح المشتركة لكل دولها، لافتا إلى أن الصندوق سيدعم مشاريع استثمارية كبرى خلال الفترة القادمة على مستوى القارة السمراء.



النحاس أوضح في تصريحاته لـ"التحرير" أن تنفيذ فكرة "الاستثمار بلا حدود" يعزز من العلاقات التي تربط بين مصر والقارة السمراء، لا سيما أن مصر وإفريقيا تربطهما علاقات تاريخية قوية، كما أنه سوف يزيد من التنمية الإفريقية.

بداية التعاون في 1970

نقطة انطلاق الاستثمارات المصرية فى إفريقيا كانت عام 1970، وشملت عددا من قطاعات البناء والتشييد، والمواد الكيميائية، والتعدين، والمستحضرات الطبية والدوائية، والاتصالات، والمكونات الإلكترونية، والخدمات المالية، بينما تتوزع الاستثمارات الإفريقية فى مصر على قطاعات الزراعة والصناعة والمالية والخدمات والسياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حجم الصادرات المصرية لإفريقيا

وسجل حجم التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا خلال الـ4 سنوات الماضية وهى الفترة من عام "2013 حتى 2017" نحو 24.729 مليار دولار، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لإفريقيا خلال تلك الفترة نحو 18.577 مليار دولار، في مقابل واردات مصرية من الدول الإفريقية بقيمة بلغت نحو 6.152 مليار دولار.



وعن أهمية إنشاء الصندوق لدول القارة، ذكرت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الصندوق يسهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو في الدول الإفريقية.

يحسن مؤشرات التصنيع

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الصندوق سيحسن من مؤشرات التصنيع لدول القارة، فضلاً عن تحسين عملية استغلال ثروات هذه الدول، مشيرة إلى أن الـ55 دولة ستقوم بعمل مشروعات كبيرة داخل القارة، كما أنه سيقضي على الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن هذا الصندوق يعد وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة.

وتابعت الطويل: هذا الصندوق يأتى ضمن توجه القيادة السياسية المصرية، نحو تعزيز التعاون مع دول الجوار بالقارة الإفريقية، فمنذ أيام حصلت شركة المقاولون العرب وشركة السويدى جروب على حق تنفيذ سد ستيجلر، مما يعد إنجازا كبيرا لمصر، بالإضافة إلى استعادة مصر دورها الريادى بالقارة بعد غياب طويل عنها قبل ثورة يناير.

واستحوذت الدول الإفريقية دون العربية على نسبة 43.7% من إجمالي قيمة التعاملات مع القارة السمراء خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي (الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018) لتبلغ نحو 2.117 مليار دولار، في مقابل 1.748 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017، بنمو قدره 17.4%.

يوفر فرص العمل ويفتح أسواقا جديدة

ومن جانبها قالت الدكتورة علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا يتيح فرصا لتبادل الخبرات بين مصر والدول الإفريقية في مختلف المجالات لتحقيق المنفعة العامة على الجميع، وسيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية في إفريقيا وسيسهم في فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وارتفعت قيمة صادرات مصر للدول الإفريقية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي "الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018" لتسجل نحو 3.147 مليار دولار، في مقابل 2.424 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017، بنمو 29.8%.

كما زادت قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي (الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018) لتبلغ نحو 1.325 مليار دولار، في مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017، بنمو 17%.

حجم التبادل مع دول حوض النيل

قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وتشمل كلا من (السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، إريتريا) ارتفعت بنسبة بلغت نحو 17.5% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي (الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018)، لتبلغ نحو 1.38 مليار دولار، فى مقابل 1.139 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017.

وزاد حجم الصادرات المصرية إلى هذه الدول بنسبة بلغت نحو 8.9% خلال نفس الفترة من العام الجارى 2018، لتسجل نحو 876 مليون دولار، مقابل 804 ملايين دولار خلال العام الماضى 2017.