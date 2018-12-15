«السترات الحمراء» تحيي دماء شهداء تونس بذكرى الثورة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حركة "السترات الحمراء" في تونس أعلنت عن مطالب الحركة والتي بلغت 22 مطلبًا تتوزع بين المطالبة بالتشغيل والتنمية والصحة والزيادة في الأجر الأدنى

بعد أيام قليلة من الإعلان عن تأسيس ما يسمى حملة "السترات الحمراء" لإنقاذ تونس التي شهدت انطلاق شرارة الاحتجاجات في العالم العربي قبل عدة سنوات، اختارت الحركة بعد غد الإثنين الموافق 17 ديسمبر موعدا لانطلاق التحركات والوقفات الاحتجاجية بمختلف جهات البلاد، مؤكدة أنه لا يقف وراءها أي طرف سياسي ولا أي جهة داخلية أو خارجية. نشطاء من الحركة حديثة التأسيس عقدوا أمس وهم يرتدون قمصانا حمراء، مؤتمرا صحفيا في العاصمة هو الأول منذ تأسيسها في الثامن من الشهر الجاري، للإعلان رسميا عن انطلاق نشاط حركة السترات الحمراء وتحديد مطالبها.

الناشط التونسي رياض جراد وأحد أعضاء الحركة قال: "استلهمنا تحركنا من السترات الصفراء وحاولنا أن نجعلها تونسية وفق مطالب واستحقاقات تونسية". وفي الوقت الذي نجحت تونس فيه في تحقيق انتقال ديمقراطي ملهم في المنطقة العربية، نجد أنها تواجه متاعب اقتصادية كبرى ولدت احتجاجات اجتماعية متكررة رغم تولي العديد من

الناشط التونسي رياض جراد وأحد أعضاء الحركة قال: "استلهمنا تحركنا من السترات الصفراء وحاولنا أن نجعلها تونسية وفق مطالب واستحقاقات تونسية". وفي الوقت الذي نجحت تونس فيه في تحقيق انتقال ديمقراطي ملهم في المنطقة العربية، نجد أنها تواجه متاعب اقتصادية كبرى ولدت احتجاجات اجتماعية متكررة رغم تولي العديد من الحكومات المختلفة السلطة منذ 2011.

سر 17 ديسمبر سر 17 ديسمبر مسئولون في الحملة أشاروا إلى أن اختيار 17 ديسمبر لبدء الاحتجاجات هو لإحياء ذكرى احتجاجات مماثلة في نفس اليوم في عام 2010، لافتين إلى أن "اختيار اللون الأحمر يرمز للعلم التونسي ودماء الشهداء". لماذا تخلى «السبسي» عن رئيس الحكومة التونسية؟ مؤسسو حملة "السترات الحمراء"، أكدوا أنهم سينفذون تحركات سلمية، خلال الأيام المقبلة احتجاجا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب الذي تعيشه البلاد، بحسب "سبوتنيك". وتؤكد الحركة أن هذه الحملة وطنية شبابية خالصة مفتوحة للعموم ومنفتحة على الجميع وهي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم، مؤكدة التزامها بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي ورفض الواقع السائد رسميا عن الانطلاق في تركيز التنسيقيات الجهوية والمحلية خاصة بعد التفاعل والمساندة الكبيرة للحملة من فئات واسعة من الشعب التونسي. صوت المهمشين صوت المهمشين وانطلقت "السترات الحمراء" كوسيلة للضغط على الحكومة التونسية، التي دخلت منذ أسابيع في صراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المتفرّعة عنه، إضافة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي الذي اشترط تجميد الأجور ووقف الانتدابات، مما أسهم في تصاعد غضب التوانسة. أعضاء التنسيقية الوطنية لحملة "السترات الحمراء" أعلنوا أن الحملة ستكون صوت المهمشين، مشيرين إلى أنهم استلهموا الفكرة من أصحاب السترات الصفراء في فرنسا. تم الإعلان عن مطالب الحركة والتي بلغت 22 مطلبًا تتوزع بين المطالبة بالتشغيل والتنمية والصحة والزيادة في الأجر الأدنى. أعضاء الحركة أعلنوا خلال المؤتمر أن "السترات الحمراء" ستكون مفتوحة لعموم التونسيين لها مطالب ترتبط بالتنمية وتحسين ظروف العيش ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وفقا لإذاعة "شمس إف إم".

وجاء ضمن المطالب التي أعلنتها "السترات الحمراء" رفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 دينار، وإلغاء الزيادات في الوقود، وخفض أسعار المياه والكهرباء، والعمل على الإصلاحات الشاملة في مجالي الصحة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية للمسنين، وعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية للشباب، ومحاسبة رجال الأعمال المتهربين من الضرائب. كما شملت المطالب تغيير النظام السياسي ليصبح رئاسيا، بدلا من النظام المختلط، فضلا عن المطالبة باستحداث هيئة انتخابات رقمية تمكن المواطنين من سحب الثقة من نوابهم، كما شددت على ضرورة مراعاة رجال الأمن في حربهم ضد الإرهاب. «السترات البيضاء» تغزو تونس.. هل تندلع ثورة جديدة؟



وتتهم الحركة الحكومة والطبقة السياسية بالفشل في إدارة البلاد وتحقيق مطالب التونسيين منذ الثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في احتجاجات كان شعارها الرئيسي العدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم، بحسب "العرب اليوم".





وتتزامن الوقفات الاحتجاجية التي تعتزم حركة "السترات الحمراء" قيادتها، مع الذكرى الثامنة لاندلاع شرارة الثورة التونسية، التي بدأت يوم 17 ديسمبر 2010 وانتهت بالإطاحة بنظام بن علي في 11 يناير 2011.

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