انت الان تتابع لماذا المنيا الأكثر في الحوادث الطائفية والإرهابية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المنيا أكثر المحافظات في حوادث الاعتداء على المسيحيين.. مطالب بتشكيل لجان من المختصين بمكافحة الإرهاب لدراسة الموقف.. والبابا يتدخل ويقترح تخصيص ميزانية لتنمية المحافظة

المنيا.. إحدى محافظات الصعيد، تركت العديد من علامات الاستفهام، خلال الشهور الماضية، بعدما سجلت العديد من وقائع الأحداث الطائفية، فاحتضنت المحافظة الكثير من جرائم الاعتداء فى حق الأقباط، التى تنوعت ما بين اعتداء على الأقباط لمنع بناء كنائسهم تارة، وتارة أخرى هجوم غير مبرر على المسيحيين بدعاوى متعددة، وكان آخرها قتل حارس كنيسة رجلا وابنه، وحادث دير الأنبا صموئيل الذي تكرر مرتين، الأمر الذى أثار معه العديد من التساؤلات أبرزها: لماذا تعد المنيا مسرحا للعمليات الإرهابية والأحداث الطائفية؟ وكيف يمكن مواجهة تلك الأحداث؟

البابا يطالب بميزانية لتنمية التعليم والثقافة بالمنيا ولاحتواء الأزمات المتكررة فى حق الأقباط بالمنيا، طالب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتوفير ميزانية خاصة للمنيا لتطوير مشروعات التنمية والثقافة والتعليم بالمحافظة، مشددا على أن المنيا تتصدر الأحداث بسبب نقص مشروعات التنمية

البابا يطالب بميزانية لتنمية التعليم والثقافة بالمنياولاحتواء الأزمات المتكررة فى حق الأقباط بالمنيا، طالب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتوفير ميزانية خاصة للمنيا لتطوير مشروعات التنمية والثقافة والتعليم بالمحافظة، مشددا على أن المنيا تتصدر الأحداث بسبب نقص مشروعات التنمية وأن المحافظة كجزء خاص من الوطن تحتاج إلى مزيد من مشروعات تنموية وتعليمية وثقافية، مؤكدا أن تكرار بعض الحوادث بالمحافظة، ووجود نقاط التهاب فيها يستدعي من المسؤولين التدخلات على المدى البعيد، مستكملًا: "الأمن ممكن يتدخل لكن على المدى البعيد يحتاج جهود وزارات كتيرة ومجهودات وميزانيات كبيرة، ونوع من التوعية واسعة المجال".

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى، في حواره لفضائية مي سات القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "الدولة اليوم بتعمل مشروع 100 مليون صحة، وهذا شيء أكثر من رائع أن مصر خلال سنة أو اتنين تكون خالية من المرض، ده إنجاز، وأقصد بهذا أن المنيا تحتاج معاملة من هذا الشكل، وأن العقول تستنير عن طريق 3 طرق هى: "التعليم والثقافة والإعلام" وإن محافظات الصعيد عانت من الإهمال على مدى سنوات بعيدة، وأنه لا بد من توفير المشروعات وفرص العمل للشباب للحد من المشكلات التى تعاني منها محافظة المنيا.



الفكر المدخلي

ووفقا لما يراه المراقبون والمحللون فى هذا الشأن، تعد محافظة المنيا، من أكثر محافظات الصعيد، انتشارا للفكر المدخلى المتشدد بين أطياف شبابه، ذلك الفكر السلفي المتشدد الذى يعد فكرا طائفيا يرفض الدستور وكل أشكال الانتخابات، ويرفض التعايش مع الأقباط معللين آراءهم بفتاوى متشددة خارجة عن تعاليم الإسلام.

ونظرا لحالة العجز الشديد فى عدد الأئمة والخطباء بالمقارنة بين عدد المساجد التى تعج بها المحافظة، يهيمن عدد لا بأس به من أنصار ذلك الفكر على بعض منابر المساجد فى مناطق مختلفة بالمحافظة، يروجون للفكر المدخلي من على منابر المساجد، الأمر الذى تزيد معه وتيرة الأحداث الطائفية ضد الأقباط، خصوصا فى القرى والنجوع، فضلا عن أن بعض الأئمة المعينين بالوزارة من أنصار ذلك الفكر، بل يروجون له، الأمر الذى كشفت عنه تحقيقات مديرية أوقاف المنيا خلال الشهور الماضية، بإحالة عدد من الأئمة للتحقيق، وإحالتهم للعمل الإدارى بالأوقاف بمحافظة المنيا، لاتهامهم بنشر الفكر المدخلى المتشدد.

ومحافظة المنيا من المحافظات العرضية التى تقع بين الصحراء الشرقية والصحراء الغربيه المترامية الأطراف، وتوجد بها عشرات المدقات التى تؤدى إلى دولة ليبيا، الأمر الذى يسهل على الجماعات المتطرفة استهداف المنيا من حين لآخر.

مهد الجماعات الإسلاميةتعد محافظة المنيا، خصوصا مركز ملوى التابع للمحافظة، ذا نفوذ عائلي ومالي بين إجمالي مراكز المحافظة والبالغة سبعة مراكز، مهد ظهور الجماعة الإسلامية، تلك التى ارتكبت العديد من الجرائم فى حق الوطن مطلع فترة الثمانينيات وفترات متقطعة من التسعينيات، وينتمي عدد كبير من قيادات الجماعة ومعظم أبنائها إلى محافظة المنيا بشكل عام، منها خالد الإسلامبولي، قاتل السادات، والقيادى السابق بالجماعة، وفؤاد الدواليبي، والقيادى بالجماعة، عصام دربالة، وكرم زهدى، وأسامة حافظ، وعاصم عبد الماجد، وصفوت عبد الغني.

فخلال نشأة الجماعة مطلع السبعينيات، نجح أفراد الجماعة الإسلامية، قبل قدومهم على المراجعات، فى نشر أفكارهم المتشددة فى نفوس المحيطين بهم، الأمر الذى ما زالت المنيا ومحافظات الصعيد تعانى منه حتى هذه اللحظة.

بؤرة للصراع الطائفيوأكد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن محافظة المنيا تعد من البؤر الرئيسية لوجود الصراع الطائفي بين المسلمين والأقباط، مؤكدا أنه ما زالت بعض القرى بالمحافظة بها خلافات طائفية، وبالتالى تشتعل تلك الخلافات من حين لآخر، فهناك ثقافات مختلفة بالمحافظة.

وطالب فؤاد علام بضرورة العمل وبقوة وبسرعة على تشكيل لجنة من المتخصصين فى مجال مكافحة الإرهاب من شتى الخبرات والتخصصات، ثم تقوم تلك اللجنة بزيارة المنيا، خصوصا مناطق البؤر والصراع، وسماع المواطنين من الطرفين، والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهى تلك الأزمات، خصوصا أن الملاحقات الأمنية لن تنهى على المشكلة من جذورها، وكذلك جلسات الصلح لن تجدى نفعا، فالأزمة فكرية ولا بد من معالجتها فكريا.

ونفى علام أن يكون موقع المحافظة ذو الصلة بالحدود الغربية مع ليبيا، عاملا رئيسيا فى نشوب الأحداث الطائفية: قائلا: "الأحداث الطائفية بالمنيا قديمة ومنذ الأربعينيات والخمسينيات، وبالتالى موقع المحافظة ليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد فى الأحداث الطائفية، فالموقع قد يخدم بعض العناصر الإرهابية فى ارتكاب جرائم إرهابية ضد الأقباط وليس أحداثا طائفية بين المسلمين والمسيحيين، فالمشكلة فكرية وثقافية ولا بد من وضع استراتيجية تعتمد فى المقام الأول على المواجهة الفكرية لا الأمنية".