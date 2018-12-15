تحطم طائرة مقاتلة في أوكرانيا ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، تحطم مقاتلة سو-27 أثناء هبوطها بقاعدة عسكرية في البلاد، ومقتل قائدها.
وقالت الوزارة في بيان: "تحطمت مقاتلة من نوع "سو- 27" يوم 15 كانون الأول/ديسمبر في تمام الساعة 15.00 أثناء هبوطها بعد قيامها بهمة روتينية، وقتل قائدها".
يذكر أن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أعلنت سقوط مقاتلة من سلاح الجو من الطراز ذاته، وتحطمها خلال مناورة تدريبية، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وكان على متنها طياران.
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