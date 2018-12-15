تركيا تعتقل 14 شخصا بذريعة صلتهم بجماعة رجل الدين فتح الله كولن

أصدرت محكمة تركية قرارا باعتقال 14 شخصا بذريعة صلتهم بجماعة رجل الدين فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وذكرت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، السبت، أن إحدى المحاكم بولاية إزمير، غربي تركيا، أصدرت قرارا باعتقال 14 شخصا من أصل 22 مثلوا أمامها، واتهامهم بالانتماء لجماعة فتح الله كولن.

ولفتت وسائل الإعلام التركية إلى أن النيابة العامة بولاية إزمير كانت قد أصدرت بوقت سابق قرارا بتوقيف 22 شخصا للاشتباه في صلتهم بجماعة كولن، وبعد التحقيق معهم قررت إحالتهم للمحكمة مع المطالبة باعتقالهم جميعا، لتقوم الأخيرة باعتقال 14 منهم، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين مدرسين في مراحل تعليمية مختلفة.

وتشن السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة كولن.

يذكر أن محاولة الانقلاب أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".. وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.