إنطلاق حملة الشيخة فاطمة الإنسانية في مدينة أسفي المغربية .. فيديو

بدأت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية للمرأة والطفل مهامها التطوعية في مستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي المغربية للكشف المبكر عن الأمراض القلبية والمزمنة تحت شعار " على خطى زايد "، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

ونقلت وكالة وام، عن مدير الإتحاد النسائي العام في الإمارات، نورة السويدي، أن الشيخة فاطمة بنت مبارك تحرص على تبني المبادرات المجتمعية الهادفة إلى استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في خدمة مجتمعاتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية انسجاما مع نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " .

ويشارك في هذه الحملة فريق طبي إماراتي مغربي شبابي من أطباء الإنسانية وبإشراف عامل إقليم أسفي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المغربية وبمبادرة مشتركة من زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية الأيادي البيضاء المغربية وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيرية ومجموعة مستشفيات السعودية الألمانية في نموذج مميز للعمل الإنساني الإماراتي المغربي المشترك.

وقالت إن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية للمرأة والطفل يتم تنظيمها في محطتها الحالية في المملكة المغربية تزامنا مع انعقاد ملتقى القيادات العربية الإنسانية الشابة بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بين الشباب وتمكينهم لخدم المجتمع وبالأخص النساء والأطفال من خلال تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للحد من انتشار الأمراض القلبية والمزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم والكولسترول تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.

وأكدت أن سمو " أم الإمارات " وجهت بتكثيف الحملات الإنسانية من خلال العمل المشترك مع وزارة الصحة المغربية والتنسيق المستمر مع عامل إقليم أسفي لتمكين الفريق التطوعي الشبابي الإماراتي المغربي من تنظيم العديد من الملتقيات التطوعية الشبابية والعيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية.