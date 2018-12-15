شكرا لقرائتكم صور محمد بن سلمان ومحمد بن زايد بختام فورمولا E الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ختام سباق فورمولا إي في مدينة الدرعية السعودية التي تحتضن البطولة التي شارك فيها 22 متسابقا يمثلون 11 فريقاً عالمياً.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 - 15 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية، إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم، لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليومين الماضيين، في ظل ما تقوم به كافة القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم.