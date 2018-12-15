المصالح الأمنية بوجدة توقف 523 شخصا في أسبوع وتحجز كميات مهمة من المخدرات

أفاد مصدر أمني “اليوم24″، أن المصالح الأمنية بولاية أمن وجدة، تمكنت بحر الأسبوع الجاري، من توقيف 523 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب عدة أفعال إجرامية، بينهم 330 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف جرائم مختلفة، وإيقاف 193 آخرين مطلوبين للعدالة بموجب مذكرات بحث لتورطهم في ارتكاب جنايات وجنح.

وحسب ذات المصدر، فقد تم التركيز خلال هذه العمليات على الجرائم العنيفة المقرونة باستعمال السلاح الأبيض، وتلك الماسة بالإحساس بأمن المواطنين، إضافة إلى زجر قضايا الاتجار في المواد المخدرة والمهلوسة.

ومكنت هذه العمليات المتفرقة من حجز 473 غراما من مادتي الشيرا والكيف و374 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى 228 قنينة خمر مهربة و1411 علبة سجائر مهربة و 02 طن و320 كيلوغرام من الملابس المستعملة المهربة من الثغر المحتل مليلية، وحجز 9 هواتف نقالة و6 حقائب نسوية مسروقة و9 سكاكين من مختلف الأحجام و9 مركبات يشتبه في استعمالها في ارتكاب أفعال إجرامية.

بالإضافة غلى ذلك، مكنت إجراءات المراقبة التي اعتمدتها فرق السير والجولان فيما يتعلق بالسلامة المرورية، من زجر 556 مخالفة لقانون السير والجولان، أسفرت عن إيداع 44 سيارة و38 دراجة نارية بالمحجز البلدي.