بينيتيز أفضل مدربي “البريمير ليغ”

اختير الإسباني رافاييل بنيتيز، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد، أفضل مدرب عن شهر نونبر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، متفوقاً على أبرز قائدي أندية الدوري.

وتعد هذه المرة السابعة التي يحصل فيها بنيتيز على الجائزة، ليعد سادس أكثر المدربين فوزا بها، خلف أليكس فيرغسون (27)، آرسين فينغر (15)، ديفيد مويس (10)، مارتين أونيل وهاري ريدناب (8).

وحقق نيوكاسل خلال الشهر الماضي ثلاثة انتصارات أمام واتفورد، بورنموث وبيرنلي، ليبتعد الفريق عن منطقة الهبوط.

وصرح بنيتيز لموقع البريميير ليغ: “دائما من الجيد الفوز بالألقاب. بالطبع أحب الفوز بجائزة أفضل مدرب في الشهر لأننا بهذا الشكل سنحسن موقعنا في الجدول. دائما هذا أمر إيجابي وجيد للجهاز الفني”.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة هدرسفيلد، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ17 من منافسات البريميير ليغ.