مسيرة للمستوطنين تدعو لقتل الفلسطينيين وإصابات برام الله وغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصلت مجموعات من المستوطنين، اليوم السبت، تنفيذ اعتداءات على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدة شبان برصاص الاحتلال في البيرة وفي قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة للمستوطنين تطالب بقتل العرب وترشق سيارات المواطنين على مفترق مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم،

ورشق مستوطنون سيارات المواطنين المسافرة قرب مستوطنة "إفرات" المقامة على أراض للفلسطينيين.

وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن مجموعات من المستوطنين رشقوا السيارات بالحجارة، ما أدى الى وقوع اضرار مادية في المركبات.

وتتعرض سيارات المواطنين منذ ثلاثة أيام للرشق بالحجارة، لا سيما في المنطقة الواقعة بين قرية نحالين والجبعة، وكذلك عند الطريق الواقعة عند مفترق مستوطنة "غوش عصيون".

في محافظة رام الله أصيب بعد عصر اليوم السبت، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب، في تلك المنطقة، ولم تعرف حالته الصحية بعد.

بينما في قطاع غزة أصيب صيادان بجروح، اليوم السبت، برصاص بحرية الاحتلال، قبالة بحر وسط قطاع غزة، واعتقلت أربعة صيادين آخرين.

وبحسب إفادات أحد الصيادين، فإن زوارق بحرية الاحتلال حاصرت مراكب للصيادين قبالة بحر منطقة الوسطى في القطاع، وأطلقت الرصاص عليهم، ما أدى إلى إصابة صيادين اثنين واعتقال أربعة آخرين، ونقلوا جميعا إلى جهة مجهولة.

وذكر أن الصيادين الذين تم اعتقالهم هم:: محمد صالح أبو ريالة (28 عاما)، وعاطف صالح أبو ريالة (15 عاما)، ومحمد صلاح أبو ريالة (24 عاما)، ومحمد فلاح أبو ريالة (19 عاما).

وقامت زوارق الاحتلال قامت بالسيطرة على قارب الصياد فلاح أبو ريالة على بعد أربعة أميال، ونقلته إلى ميناء أسدود.

واعتقلت بحرية الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 67 صيادا من بحر غزة، وقامت بالاستيلاء على مراكب الصيادين ومنعتهم من ممارسة مهنة الصيد.