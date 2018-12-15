شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات ميدانية في «الحديدة اليمنية» تثير المخاوف حول «الهدنة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
شهدت مدينة الحديدة اليمنية اشتباكات متفرقة على أطرافها، ما أثار مخاوف من انهيار الاتفاق على الهدنة.
وتوصل الطرفان المتحاربان الخميس إلى اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة في ختام محادثات جرت بينهما في السويد.
ويأمل الجميع أن تسمح الهدنة في المدينة، التي يسيطر عليها الحوثيون، بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين المهددين بالمجاعة.
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