اعتقال 85 شخصا باحتجاجات "السترات الصفراء" في باريس

الخليج 365/ بغدادأفادت قناة "BFM" التلفزيونية الفرنسية بارتفاع عدد المعتقلين أثناء احتجاجات "السترات الصفراء" التي تجري اليوم السبت في باريس وضواحيها، إلى 85 شخصا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن نحو 200 محتج متجمهرون حاليا في منطقة الشانزليزيه وسط باريس.

ويقف هؤلاء المحتجون بالقرب من الحاجز الأمني الذي يمنعهم من الدخول إلى قوس النصر. وهم يغنون النشيد الوطني الفرنسي ويهتفون بشعارات مسيئة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



ولا تزال غالبية المحلات والمقاهي الواقعة في منطقة الشانزليزيه مغلقة اليوم، كما منعت الشرطة الدخول إلى المنطقة الواقعة في محيط قصر الأليزيه.