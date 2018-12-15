الخليج 365/ بغداد
أفادت قناة "BFM" التلفزيونية الفرنسية بارتفاع عدد المعتقلين أثناء احتجاجات "السترات الصفراء" التي تجري اليوم السبت في باريس وضواحيها، إلى 85 شخصا.
ويقف هؤلاء المحتجون بالقرب من الحاجز الأمني الذي يمنعهم من الدخول إلى قوس النصر. وهم يغنون النشيد الوطني الفرنسي ويهتفون بشعارات مسيئة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولا تزال غالبية المحلات والمقاهي الواقعة في منطقة الشانزليزيه مغلقة اليوم، كما منعت الشرطة الدخول إلى المنطقة الواقعة في محيط قصر الأليزيه.
أفادت قناة "BFM" التلفزيونية الفرنسية بارتفاع عدد المعتقلين أثناء احتجاجات "السترات الصفراء" التي تجري اليوم السبت في باريس وضواحيها، إلى 85 شخصا.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن نحو 200 محتج متجمهرون حاليا في منطقة الشانزليزيه وسط باريس.
ويقف هؤلاء المحتجون بالقرب من الحاجز الأمني الذي يمنعهم من الدخول إلى قوس النصر. وهم يغنون النشيد الوطني الفرنسي ويهتفون بشعارات مسيئة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولا تزال غالبية المحلات والمقاهي الواقعة في منطقة الشانزليزيه مغلقة اليوم، كما منعت الشرطة الدخول إلى المنطقة الواقعة في محيط قصر الأليزيه.
شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 85 شخصا باحتجاجات "السترات الصفراء" في باريس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .