فرنسا.. تظاهرات جديدة لأصحاب "السترات الصفراء"

الخليج 365/ بغداداستأنف أنصار أصحاب السترات الصفراء مظاهراتهم في شوارع العاصمة باريس للسبت الخامس على التوالي، بينما اعتقلت الشرطة الفرنسية 10 أشخاص من المتظاهرين.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر ميدانية قولها، إن "الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين في عدد من الأماكن بالقوة، حيث يحاول المحتجون الوصول إلى الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي وبجادة الشانزليه".

وتمضي الاحتجاجات على وقع انتشار أمني مكثف حيث قامت السلطات بنشر أكثر من 8 آلاف شرطي و14 ألف مدرعة في باريس وحدها، تحسبا لأي أعمال عنف وتخريب قد تندلع.



وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإن السلطات اعتقلت 10 متظاهرين كانوا يشاركون في احتجاجات الستر الصفراء التي يبدو أنها تنحسر بسبب الأعداد القليلة التي استجابت لدعوات التظاهر اليوم.