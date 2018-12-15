انت الان تتابع «أختام وتوكيلات رسمية».. ضبط أخطر مزور بالسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبدالجليل ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٠ م

المتهم والمضبوطات

تمكنت إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء هشام عامر، من ضبط مهندس، بحوزته عدد من أختام الجمهورية، لاتهامه بتزوير المحررات والمستندات الحكومية وترويجها على المواطنين ليتمكنو من حيازة اراضى الدولة بطرق غير مشروعه.. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، مفادها قيام "أحمد.م" 37 سنة، مهندس ومقيم اول السلام - القاهرة ويتخذ من منزله مقراً لتزييف خاتم شعار الجمهورية، وتزوير المحررات والمستندات الرسمية.

بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبمداهمة منزله تم ضبطه وبحوزته أجهزة كمبيوتر، وماكينة طباعة الوان أحجام مختلفه. وبتفريغ محتويات أجهزة الحاسب الآلي، عُثر علي نماذج من محررات رسمية منسوبه لجهات حكومية مختلفة، وكذا نماذج لأختام مختلفه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للأدوات