- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع «أختام وتوكيلات رسمية».. ضبط أخطر مزور بالسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبدالجليل ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٠ م
المتهم والمضبوطات
تمكنت إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء هشام عامر، من ضبط مهندس، بحوزته عدد من أختام الجمهورية، لاتهامه بتزوير المحررات والمستندات الحكومية وترويجها على المواطنين ليتمكنو من حيازة اراضى الدولة بطرق غير مشروعه.. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، مفادها قيام "أحمد.م" 37 سنة، مهندس ومقيم اول السلام - القاهرة ويتخذ من منزله مقراً لتزييف خاتم شعار الجمهورية، وتزوير المحررات والمستندات الرسمية.
بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبمداهمة منزله تم ضبطه وبحوزته أجهزة كمبيوتر، وماكينة طباعة الوان أحجام مختلفه. وبتفريغ محتويات أجهزة الحاسب الآلي، عُثر علي نماذج من محررات رسمية منسوبه لجهات حكومية مختلفة، وكذا نماذج لأختام مختلفه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للأدوات
بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبمداهمة منزله تم ضبطه وبحوزته أجهزة كمبيوتر، وماكينة طباعة الوان أحجام مختلفه.
وبتفريغ محتويات أجهزة الحاسب الآلي، عُثر علي نماذج من محررات رسمية منسوبه لجهات حكومية مختلفة، وكذا نماذج لأختام مختلفه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للأدوات والأجهزة الإلكترونية، والأختام للجهات الحكومية المختلفة والشركات، لتزوير المحررات والمستندات الحكومية وترويجها على المواطنين، وحيازته للمستندات المزورة بغرض بيعها لعملائه، ليتمكنو من حيازة أراضى الدولة بالطرق غير مشروعة.
واعترف المتهم أن المبالغ المالية من متحصلات جرائمه، وأمر اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور بعرض المتهم والمضبوطات علي النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات.
شكرا لقرائتكم خبر عن «أختام وتوكيلات رسمية».. ضبط أخطر مزور بالسلام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .