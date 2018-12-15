انت الان تتابع تواضروس يدشن 3 مذابح بكنيسة العذراء ومارجرجس بالشروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٨ م

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت 3 مذابح ومعمودية بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة الشروق، وشارك في الصلوات، الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة والأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا صموئيل أسقف طموه والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية.

والمذابح الثلاثة المدشنة هى، المذبح الرئيسي "الأوسط" على اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري على اسم الشهيدين مارجرجس وأبوسيفين، والمذبح القبلي على اسم رئيسي الملائكة ميخائيل ورافائيل، كما تم أيضًا تدشين معمودية على اسم يوحنا المعمدان إلى جانب شرقية الهيكل "حضن الآب" وبقية أيقونات الكنيسة.وبارك قداسة