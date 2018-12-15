انت الان تتابع كيف يتم الارتقاء بمنظومة الصحة في القرى؟.. نائب يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٧ م
تقدم النائب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حول التوسع في تدريب الأطباء الموجودين بالقرى والمراكز في مصر، وذلك نظرًا لعدم وجود خدمات صحية متوافرة بشكل كبير في هذه المراكز والقرى، مضيفًا أن القرى والمراكز هي أكثر المناطق في مصر التي تحتاج إلى دعم صحي فعدم وجود قدرات مالية لأهالي هذه المناطق وعدم وجود مستشفيات وعربات إسعاف تنقل الحالات الطارئة يجعل أمام هذه القرى طريق وحيد وهو وجود أطباء من سكان هذه المناطق قادرين على التعامل مع المريض بشكل سريع وسليم.
وأضاف الدسوقي أنه لن يحدث ذلك إلا عن طريق أن تنظر وزارة الصحة إلى الاهتمام بهؤلاء الأطباء وتكثيف التدريبات الخاصة بطلاب القرى والمراكز حتى يكونوا قادرين على التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي ستواجههم. وطالب النائب، بتوفير دورات تدريبية لقادة الطب في مصر وخارجها يتم منحها سنويًا لخريجي كليات
وأضاف الدسوقي أنه لن يحدث ذلك إلا عن طريق أن تنظر وزارة الصحة إلى الاهتمام بهؤلاء الأطباء وتكثيف التدريبات الخاصة بطلاب القرى والمراكز حتى يكونوا قادرين على التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي ستواجههم.
وطالب النائب، بتوفير دورات تدريبية لقادة الطب في مصر وخارجها يتم منحها سنويًا لخريجي كليات الطب من جميع التخصصات وتعريفهم على كافة الأساليب الحديثة في الطب وتعريفهم بكل جديد وإحاطتهم بكل المستجدات التعليمية في مجال تخصصهم حتى يتم تأهيلهم ويصبحون قادرين على تلافي الأخطاء الطبية الغير مقصودة التي يمكن أن تحدث.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى بالدكتورة هالة زايد، لمتابعة الموقف الخاص بعدد من ملفات عمل الوزارة، مؤكدًا على اهتمام الدولة بملف الصحة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم الارتقاء بمنظومة الصحة في القرى؟.. نائب يجيب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .