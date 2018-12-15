انت الان تتابع كيف يتم الارتقاء بمنظومة الصحة في القرى؟.. نائب يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٧ م

تقدم النائب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حول التوسع في تدريب الأطباء الموجودين بالقرى والمراكز في مصر، وذلك نظرًا لعدم وجود خدمات صحية متوافرة بشكل كبير في هذه المراكز والقرى، مضيفًا أن القرى والمراكز هي أكثر المناطق في مصر التي تحتاج إلى دعم صحي فعدم وجود قدرات مالية لأهالي هذه المناطق وعدم وجود مستشفيات وعربات إسعاف تنقل الحالات الطارئة يجعل أمام هذه القرى طريق وحيد وهو وجود أطباء من سكان هذه المناطق قادرين على التعامل مع المريض بشكل سريع وسليم.

وأضاف الدسوقي أنه لن يحدث ذلك إلا عن طريق أن تنظر وزارة الصحة إلى الاهتمام بهؤلاء الأطباء وتكثيف التدريبات الخاصة بطلاب القرى والمراكز حتى يكونوا قادرين على التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي ستواجههم. وطالب النائب، بتوفير دورات تدريبية لقادة الطب في مصر وخارجها يتم منحها سنويًا لخريجي كليات