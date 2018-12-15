انت الان تتابع قصة حقيقية لنصرة الأطفال بالتبني في Instant Family ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - فيلم Instant Family مأخوذ عن قصة حقيقية للمخرج شون أندرس الذي اختبر بنفسه التبني وقرر تنفيذ فيلم يتطرق لهذه القضية الحساسة.. على أمل توعية المشاهدين بالقسوة المحيطة بهم

حتى الآن يظل التبني آخر ما يلجأ إليه الأهالي الباحثين عن الأبناء في حالة تأخر الحمل، حتى الأكثر تفتحًا يخافون من تربية ابن ليس من دمائهم سواء بسبب شكلهم الاجتماعي أو لصعوبة فكرة الأمومة والأبوة في حد ذاتها، فما بالك بتربية ابن ليس من صلبك، ابن أكبر سنًا بدأ في تكوين أفكاره وشخصيته، وبالطبع لن يسلم بسهولة لشخص أكبر يقول له ماذا يفعل وعما يمتنع، هذه الفكرة شديدة الحساسية في الواقع وبالتالي من الصعب تناولها في السينما بدون إهانة أحد الأطراف، ومن هنا جاء ذكاء صناع فيلم Instant Family الذين غلفوا قضيتهم الإنسانية بهالة من الكوميديا.

تأليف وإخراج: شون أندرس، بطولة: مارك والبيرج وإيزابيلا مونير وروز بيرن. يحكي فيلم Instant Family عن بيت وإيلي. زوجان سعيدان يعيشان حياتهما بهدوء، إلى أن تقرر الزوجة التي تقوم بدورها روز بيرن بالتفكير في الإنجاب، لكن بيت يعترض على هذه الخطوة بسبب تقدمه في السن، فتفكر "إيلي" في التبني، وبالفعل يبدأ الاثنان





يحكي فيلم Instant Family عن بيت وإيلي. زوجان سعيدان يعيشان حياتهما بهدوء، إلى أن تقرر الزوجة التي تقوم بدورها روز بيرن بالتفكير في الإنجاب، لكن بيت يعترض على هذه الخطوة بسبب تقدمه في السن، فتفكر "إيلي" في التبني، وبالفعل يبدأ الاثنان إجراءات التبني وتواجههما في البداية صعوبة في اختيار الطفل المناسب، إذ يبحثان عن طفلة صغيرة هادئة يشعران معها أنها الابنة المناسبة، وهي الفكرة التي تسخر منها إحدى المراهقات "ليزي" المعروضات للتبني فتقرر إيلي وبيت تبنيها ومعها شقيقاها الأصغران سنًا، خوان وليتا. وتزداد الأمور صعوبة بعدها، فمن جهة يصعب على الزوجين تربية أبنائهما بين ليزي المراهقة الغاضبة، وخوان الطفل الأحمق، وليتا الطفلة المدللة المزعجة، ومن جهة أخرى فإن عائلتهما تسخر من أطفالهما الأشقياء، وعلى الزوجين أن يواجها هذه المشاكل بالحزم أحيانًا وبالسخرية أحيانًا أخرى. تأليف وإخراج: شون أندرس، بطولة: مارك والبيرج وإيزابيلا مونير وروز بيرن.يحكي فيلم Instant Family عن بيت وإيلي. زوجان سعيدان يعيشان حياتهما بهدوء، إلى أن تقرر الزوجة التي تقوم بدورها روز بيرن بالتفكير في الإنجاب، لكن بيت يعترض على هذه الخطوة بسبب تقدمه في السن، فتفكر "إيلي" في التبني، وبالفعل يبدأ الاثنان إجراءات التبني وتواجههما في البداية صعوبة في اختيار الطفل المناسب، إذ يبحثان عن طفلة صغيرة هادئة يشعران معها أنها الابنة المناسبة، وهي الفكرة التي تسخر منها إحدى المراهقات "ليزي" المعروضات للتبني فتقرر إيلي وبيت تبنيها ومعها شقيقاها الأصغران سنًا، خوان وليتا. وتزداد الأمور صعوبة بعدها، فمن جهة يصعب على الزوجين تربية أبنائهما بين ليزي المراهقة الغاضبة، وخوان الطفل الأحمق، وليتا الطفلة المدللة المزعجة، ومن جهة أخرى فإن عائلتهما تسخر من أطفالهما الأشقياء، وعلى الزوجين أن يواجها هذه المشاكل بالحزم أحيانًا وبالسخرية أحيانًا أخرى.

أزمة التبنييتطرق الفيلم لقضية غاية في الحساسية، وهي لا تخص أمريكا وحدها بل العالم كله، ففي جميع أنحاء العالم يزداد عدد الأبناء المعروضين للتبني بشكل يفوق الأهالي الباحثين عن الأبناء، ويوميًا يتم هجر أبناء صغار ليس لهم ذنب سوى أنهم ولدوا لأشخاص لم يحتملوا الأبوة أو الأمومة، وبينما يعلم الجميع هذه الحقيقة ما زال الأغلب يخشون من فكرة التبني كونها وصمة اجتماعية، إذ يرون أن الأطفال المعروضين للتبني قد يكونون مدمنين أو يميلون للعنف، وبالتالي لا يستحقون الإنقاذ وإنما الهجر، وفي نفس الوقت يفضل كثير من الأهالي الاستمرار في محاولة الإنجاب بدلًا من تبني طفل هجره أهله، ومع تراكم هذه الأفكار بات العالم أمام أمر واقع وهو كم كبير من الأطفال في الشوارع دون رعاية.

تناول هذه القضية بأسلوب درامي قد يثير ملل البعض، خاصة أن أغلبنا يعرف هذه الأزمة ويتجاهلها، بعد أن اعتدنا على منظر أطفال الشوارع، لكن تغليف الفيلم بإطار كوميدي فيه الأهل يحاولون التخلص من أطفالهم ويتمنون لو استبدلوا بهم

أطفالا أكثر أدبًا؛ سيجعلك تضحك معهم وتسير معهم في رحلة الاقتناع بهؤلاء الأطفال. أزمة التبنييتطرق الفيلم لقضية غاية في الحساسية، وهي لا تخص أمريكا وحدها بل العالم كله، ففي جميع أنحاء العالم يزداد عدد الأبناء المعروضين للتبني بشكل يفوق الأهالي الباحثين عن الأبناء، ويوميًا يتم هجر أبناء صغار ليس لهم ذنب سوى أنهم ولدوا لأشخاص لم يحتملوا الأبوة أو الأمومة، وبينما يعلم الجميع هذه الحقيقة ما زال الأغلب يخشون من فكرة التبني كونها وصمة اجتماعية، إذ يرون أن الأطفال المعروضين للتبني قد يكونون مدمنين أو يميلون للعنف، وبالتالي لا يستحقون الإنقاذ وإنما الهجر، وفي نفس الوقت يفضل كثير من الأهالي الاستمرار في محاولة الإنجاب بدلًا من تبني طفل هجره أهله، ومع تراكم هذه الأفكار بات العالم أمام أمر واقع وهو كم كبير من الأطفال في الشوارع دون رعاية.تناول هذه القضية بأسلوب درامي قد يثير ملل البعض، خاصة أن أغلبنا يعرف هذه الأزمة ويتجاهلها، بعد أن اعتدنا على منظر أطفال الشوارع، لكن تغليف الفيلم بإطار كوميدي فيه الأهل يحاولون التخلص من أطفالهم ويتمنون لو استبدلوا بهمأطفالا أكثر أدبًا؛ سيجعلك تضحك معهم وتسير معهم في رحلة الاقتناع بهؤلاء الأطفال.

جرعة كوميديا غير كافيةلم تكن قاعة السينما ممتلئة خلال مشاهدتي أحداث الفيلم، إلا أن من حضروا الفيلم معي لم يرق لهم كثير من المشاهد الكوميدية، بالعكس بالنسبة لهم، بدا أن الدراما غلبت على الجانب الكوميدي من الفيلم، فهناك ضحكات قليلة ظهرت على مدى الفيلم جميعها كانت من نصيب الممثلة روز بيرن، التي قدمت دور الأم المرهقة التي تحاول إرضاء أبنائها بأي شكل طمعًا في كلمة "ماما"، بينما هم لا يبالون فيكون جزاؤها إما الصراخ وإما السباب، وفي كل مرة كانت تختلف مع طفلتها الصغرى المدللة ليتا كان الجميع يضحك.

على العكس تمامًا جاء أداء مارك والبيرج مملًا، لسبب غير معلوم يتمثل مفهوم مارك والبيرج عن الدراما في الهمس وترقيق صوته، كأن التمثيل الدرامي لا يتم إلا بهذه الطريقة الساذجة، أما عن الكوميديا فكانت مشاهده قليلة بالنسبة لـ"روز" لكن مشهد ضربه الولد الذي يتحرش بابنته كان مضحكًا بكل تأكيد، وإن كان متوقعا من بطل أكشن بقوة والبيرج، ربما ما زال الممثل محصورًا في هذه الصورة الذهنية لدى الجمهور بسبب كثرة أدوار الأكشن التي قدمها. جرعة كوميديا غير كافيةلم تكن قاعة السينما ممتلئة خلال مشاهدتي أحداث الفيلم، إلا أن من حضروا الفيلم معي لم يرق لهم كثير من المشاهد الكوميدية، بالعكس بالنسبة لهم، بدا أن الدراما غلبت على الجانب الكوميدي من الفيلم، فهناك ضحكات قليلة ظهرت على مدى الفيلم جميعها كانت من نصيب الممثلة روز بيرن، التي قدمت دور الأم المرهقة التي تحاول إرضاء أبنائها بأي شكل طمعًا في كلمة "ماما"، بينما هم لا يبالون فيكون جزاؤها إما الصراخ وإما السباب، وفي كل مرة كانت تختلف مع طفلتها الصغرى المدللة ليتا كان الجميع يضحك.على العكس تمامًا جاء أداء مارك والبيرج مملًا، لسبب غير معلوم يتمثل مفهوم مارك والبيرج عن الدراما في الهمس وترقيق صوته، كأن التمثيل الدرامي لا يتم إلا بهذه الطريقة الساذجة، أما عن الكوميديا فكانت مشاهده قليلة بالنسبة لـ"روز" لكن مشهد ضربه الولد الذي يتحرش بابنته كان مضحكًا بكل تأكيد، وإن كان متوقعا من بطل أكشن بقوة والبيرج، ربما ما زال الممثل محصورًا في هذه الصورة الذهنية لدى الجمهور بسبب كثرة أدوار الأكشن التي قدمها.

قصة حقيقيةما يزيد من واقعية قصة فيلم Instant Family أنه مأخوذ عن قصة حقيقية للمخرج شون أندرس، الذي اختبر بنفسه التبني من خلال مركز كينشيب، وقرر التركيز في فيلمه على عرض العلاقة الفريدة التي تجمع الأهل بأبنائهم ومراحل الغضب والتقبل والحب غير المشروط أيا كان هؤلاء الأبناء. قصة حقيقيةما يزيد من واقعية قصة فيلم Instant Family أنه مأخوذ عن قصة حقيقية للمخرج شون أندرس، الذي اختبر بنفسه التبني من خلال مركز كينشيب، وقرر التركيز في فيلمه على عرض العلاقة الفريدة التي تجمع الأهل بأبنائهم ومراحل الغضب والتقبل والحب غير المشروط أيا كان هؤلاء الأبناء.

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