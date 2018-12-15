انت الان تتابع مقتل وإصابة 81 شخصًا في اشتباكات بإثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٨ م

لقى 21 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 60 آخرين إثر اندلاع اشتباكات بين جماعتين عرقيتين متناحرتين في جنوبي إثيوبيا، وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم السبت، أن الاشتباكات اندلعت بين الصوماليين والأوروميين في بلدة «مويالي» الواقعة على الحدود مع كينيا، في حين قال مسؤول محلي إثيوبي، إن العديد من الأشخاص فروا إلى كينيا عقب اندلاع الاشتباكات خوفًا على أرواحهم، بالإضافة إلى تجنب الاشتباكات، ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

في عام 2017، أدت اشتباكات بين المجموعتين على طول الحدود المشتركة بين منطقتيهما إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وتسود أعمال العنف مناطق أخرى في البلاد بين مختلف المجموعات ومعظمها حول الأراضي. وبدأت هذه الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد آبي أحمد الذي تولى منصبه في أبريل، وقد