انت الان تتابع ضبط 5 ملايين قرص «كبتاجون» بالشرقية قبل رأس السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ م

أحبط رجال الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات، بالتنسيق مع فرع الإدارة بمدينة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات، محاولة ترويج نحو 5 ملايين قرص لعقار «الكبتاجون» المُخدر خلال احتفالات رأس السنة بالمدينة، حيث أُلقيَّ القبض على ثلاثة أشخاص، اثنين منهما سوريان الجنسية؛ بحوزتهما عينة من الشُحنة لعرضها على عملائهم بالمدينة تمهيدًا لبيع وترويج باقي الشُحنة، والتي تمكنوا من تسهيل دخولها للبلاد عبر ميناء دمياط البحري، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13398 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2018.

كانت معلومات سرية قد وردت إلى رجال الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بمدينة العاشر من رمضان، مفاداها محاولة 3 أشخاص تسهيل دخول شُحنة أقراص مُخدرة إلى المدينة، وترويجها خلال احتفالات رأس السنة. وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين كلًا من: «رامي.م.ص.ك» 39 سنة، صاحب شركة شحن، و«محمد.م.ص.ك»