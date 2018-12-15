انت الان تتابع ضبط 5 ملايين قرص «كبتاجون» بالشرقية قبل رأس السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ م
أحبط رجال الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات، بالتنسيق مع فرع الإدارة بمدينة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات، محاولة ترويج نحو 5 ملايين قرص لعقار «الكبتاجون» المُخدر خلال احتفالات رأس السنة بالمدينة، حيث أُلقيَّ القبض على ثلاثة أشخاص، اثنين منهما سوريان الجنسية؛ بحوزتهما عينة من الشُحنة لعرضها على عملائهم بالمدينة تمهيدًا لبيع وترويج باقي الشُحنة، والتي تمكنوا من تسهيل دخولها للبلاد عبر ميناء دمياط البحري، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13398 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2018.
كانت معلومات سرية قد وردت إلى رجال الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بمدينة العاشر من رمضان، مفاداها محاولة 3 أشخاص تسهيل دخول شُحنة أقراص مُخدرة إلى المدينة، وترويجها خلال احتفالات رأس السنة. وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين كلًا من: «رامي.م.ص.ك» 39 سنة، صاحب شركة شحن، و«محمد.م.ص.ك»
وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين كلًا من: «رامي.م.ص.ك» 39 سنة، صاحب شركة شحن، و«محمد.م.ص.ك» 42 سنة، سوريان الجنسية، مُقيمان بمدينة الرحاب، و«محمد.م.ع.ال» 36 سنة، صاحب شركة تصدير وتخليص جمركي، وتبين قيامهم بجلب شحنة من أقراص عقار «الكبتاجون» المُخدر، بلغت نحو 5 ملايين قرص، لترويجها على عملائهم في احتفالات رأس السنة.
تم القبض على المتهمين، وبحوزتهم 500 قرص مُخدر، حيث تبين أن المضبوطات كانت عبارة عن عينات للعرض على عملائهم تمهيدًا لبيع باقي الشُحنة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
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