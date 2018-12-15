«مستقبل وطن» ينظم «ماراثون» وندوات ثقافية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نظم الحزب "ماراثون" في القاهرة بطريق جوزيف تيتو.. توزيع 500 بطانية على المحتاجين بالوايلي.. عقد صالون ثقافي للشباب في مرسى مطروح.. وحملة للتبرع بالدم في بني سويف

نظمت أمانة حزب "مستقبل وطن" بالقاهرة "ماراثون"، انطلق من أمام مستشفى السعودى الألمانى، بطريق جوزيف تيتو، وصولًا لمدينة السندباد للألعاب الترفيهية بمنطقة النزهة، بمشاركة نحو 200 شاب. ونظم "مستقبل وطن" يومًا ترفيهيًا للأيتام بحديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، كما تم إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة ألماظة، بالإضافة إلى منفذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة العزبة بمصر الجديدة، وتوزيع 500 بطانية بالوايلى. بالإضافة إلى تنظيم احتفالية لتكريم الأطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة بدار القدس للأيتام بمنطقة المعادي.

كما عقد الحزب بمحافظة مطروح، الصالون الشبابي الأول، بحضور ممثلي الكيانات الشبابية بنطاق المحافظة، وذلك بمقر الحزب في مدينة مرسى مطروح، تأكيدًا لدور الحزب الفعال والمؤثر في إقامة العديد من اللقاءات مع تلك الكيانات، والاحتكاك المباشر معها للتعرف على آرائهم وطموحاتهم ووضعها موضع دراسة واهتمام بما يعود

كما عقد الحزب بمحافظة مطروح، الصالون الشبابي الأول، بحضور ممثلي الكيانات الشبابية بنطاق المحافظة، وذلك بمقر الحزب في مدينة مرسى مطروح، تأكيدًا لدور الحزب الفعال والمؤثر في إقامة العديد من اللقاءات مع تلك الكيانات، والاحتكاك المباشر معها للتعرف على آرائهم وطموحاتهم ووضعها موضع دراسة واهتمام بما يعود بالنفع على عامة المواطنين، مؤكدًا دورهم المحوري في النهوض بالمجتمع. ووزعت أمانة حزب مستقبل وطن ببورسعيد، 1000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بدوائر أقسام "المناخ والزهور وبورفؤاد"، فى إطار حملة الحزب لرفع الأعباء على المواطنين. وفى محافظة الفيوم، وزع حزب مستقبل وطن، 3000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرية النصارية بمركز إبشواى مدينة إطسا، فى إطار رفع الأعباء عن المواطنين. وقامت أمانة الحزب بمحافظة بنى سويف، بإطلاق حملة للتبرع بالدم بميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف، كما أقامت منفذا متحركا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة على المواطنين بقرية تلت بمركز الفشن، فى إطار رفع الأعباء عن المواطنين. وأجرى حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، 8 عمليات جراحية لمرضى العيون من زرع عدسات وماء بيضاء، وتكفل الحزب بتحمل تكاليف تلك العمليات. ونظم الحزب في محافظة الوادى الجديد، ندوة صحية للتوعية بأمراض طب الأسنان بمدرسة الفتح الابتدائى بمدينة موط، ونظم الحزب مؤتمرا للتوعية بالعمل النقابى والعمالى بمركز النيل للإعلام بذات المدينة. كما نظم الحزب احتفالا لتكريم الطلبة المتفوقين دراسيا بالإدارة التعليمية بمركز باريس، وعقد دورة تدريبية تحت عنوان "تنمية مهارات التفكير"، بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات، وندوة للتوعية بتأثير الطلاق على المجتمع بمقر جمعية المرأة العربية مدينة الخارجة. نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مؤتمرا بعنوان "التوعية بالعمل النقابي والعمالي" بمركز النيل للإعلام. كما نظم الحزب احتفالية لتكريم الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيا بالإدارة التعليمية بمركز باريس. وقام أمين الحزب بالفيوم باسئتناف حملة الحزب، التى أطلقها لمساعدة الأسر الفقيرة فى تحمل برودة الشتاء وتم توزيع 5 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة بعد قرى . وفى محافظة الوادى الجديد قام الحزب بتنظيم ندوة تثقفية حول أهمية المشاركة فى العمل السياسى والحزبى بمشاركة الاخصائيين فى المجال السياسى، بالإضافة إلى ندوة أخرى توعوية حول ضرورة الاهتمام بالصحة بوجه عام وذلك بمدرسية موط الابتدائية بمدينة الداخلة بمشاركة الاطباء المتخصصين . وقامت أمانة الاسكندرية باطلاق عدة قوافل طبلية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية فى مناطق عزبة خطاب ومساكن زهور وشارع احمد سليمان بالرمل. وفى محافظة الشرقية زار أمين الحزب مدرسة الصم والبكم بمدينة قورين وبرفقته بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب، وتم توزيع الهدايا وبعض شهادات التقدير على الطلبة بالإضافة إلى قيام أمانة الحزب بمدينة العاشر من رمضان بتكريم بعض الطلبة المتفوقين دراسياً ببعض مدارس المدينة.

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