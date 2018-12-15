انت الان تتابع السيسي يوجه ببناء كنيسة في مدينة أهالينا 2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ كنيسة في مدينة أهالينا 2 الجديدة بمحافظة القاهرة، قائلا: "دا توجيه وأرجو الموضوع دا ميفتناش تانى.. دا أمر علشان نحققه"، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية، ومنها مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن، ويضم (المحروسة 1) 3168 وحدة سكنية، و(المحروسة 2) يضم 1608 وحدة سكنية، والمشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عددا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لسكان المنطقة.

من ناحية أخرى، أكد السيسي على ضرورة أن يكون هناك وعي صحي حقيقي لدى كل المصريين، قائلا: "نحن نتحدث عمن تم إجراء المسح عليهم وهم 17 مليونا تقريبا في المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، نتحدث تقريبا عن أكثر من 10 ملايين شخص من 17 مليونا لديهم مشكلة، وهناك 700 ألف مصاب بفيروس