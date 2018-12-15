انت الان تتابع الأزهر: لا تراجع عن تطبيق الثانوية التراكمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٦ م
الشيخ على خليل
أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر ماض قدمًا فى تطبيق الثانوية التراكمية، ولا صحة لما تم تداوله بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن تراجع الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد "مينفعش نتراجع عنها خالص". وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "نظام الثانوية التراكمية فى الأزهر لا يختلف في شيء عن التربية والتعليم، وسيتم تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الثانى والثالث الثانوى بداية من العام القادم بنسبة 50 لـ50% حيث لن يقتصر الأمر على طلاب الصف الأول الثانوي فقط".
وأوضح خليل أن الامتحانات هذا العام ستكون بنفس نظام امتحانات وزارة التربية والتعليم، امتحان واحد في الفصل الدراسي الأول، وأردف: أعددنا امتحانين في كل فصل دراسي، ولكن بعد أن غيرت وزارة التربية والتعليم قرارها وأوقفت الامتحان الأول، وجعلته امتحانًا واحدًا، تم سحب الامتحان الأول الذي كان مقررًا عقده في
وأوضح خليل أن الامتحانات هذا العام ستكون بنفس نظام امتحانات وزارة التربية والتعليم، امتحان واحد في الفصل الدراسي الأول، وأردف: أعددنا امتحانين في كل فصل دراسي، ولكن بعد أن غيرت وزارة التربية والتعليم قرارها وأوقفت الامتحان الأول، وجعلته امتحانًا واحدًا، تم سحب الامتحان الأول الذي كان مقررًا عقده في الـ22 من ديسمبر الجاري، والإبقاء على الامتحان الثاني الذي يعقد في الـ14 من يناير، وهذا ما سار عليه المسئولون في وزارة التربية والتعليم.
وتابع: قطاع المعاهد الأزهرية بصدد القيام بحملات توعية لطلاب الشهادة الإعدادية المقبلين على الثانوية العام القادم، وطلاب الصف الثانى والثالث الثانوى لشرح النظام الجديد لهم،مؤكدًا أن: الأزهر يرتبط بنظام مؤسسى وبروتوكول تعاون بينه وبين وزارة التربية والتعليم ولا يصح التراجع عنه.
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