انت الان تتابع الأزهر: لا تراجع عن تطبيق الثانوية التراكمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٦ م

الشيخ على خليل

أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر ماض قدمًا فى تطبيق الثانوية التراكمية، ولا صحة لما تم تداوله بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن تراجع الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد "مينفعش نتراجع عنها خالص". وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "نظام الثانوية التراكمية فى الأزهر لا يختلف في شيء عن التربية والتعليم، وسيتم تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الثانى والثالث الثانوى بداية من العام القادم بنسبة 50 لـ50% حيث لن يقتصر الأمر على طلاب الصف الأول الثانوي فقط".

وأوضح خليل أن الامتحانات هذا العام ستكون بنفس نظام امتحانات وزارة التربية والتعليم، امتحان واحد في الفصل الدراسي الأول، وأردف: أعددنا امتحانين في كل فصل دراسي، ولكن بعد أن غيرت وزارة التربية والتعليم قرارها وأوقفت الامتحان الأول، وجعلته امتحانًا واحدًا، تم سحب الامتحان الأول الذي كان مقررًا عقده في