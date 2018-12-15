انهيار للدولار والسعودي أمام الريال اليمني في صنعاء "أسعار محدثة"

تحسن الريال اليمني اليوم السبت بشكل كبير امام العملات الاجنبية الدولار والسعودية.

وقال مصرفيون إن اسعار الدولار والسعودي اليوم في صنعاء انخفض أمام العملة المحلية وفيما يلي الاسعار:

شراء الدولار

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