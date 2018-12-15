شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال عباس: تفاوض الروس بـ"صناعية قناة السويس" فرصة استثمارية ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى فاسيلى أوسماكوف والذى أكد أن هناك عددًا من الشركات الروسية مُنخرطة فى مفاوضات مباشرة مع الحكومة المصرية للعمل فى المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس، قائلا: "فرصة استثمارية ضخمة لتحقيق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وقال عباس فى بيان له، إن هناك توافقا فكريا وإستراتيجيا كبيرًا بين القيادة السياسية المصرية والروسية واضح فى الآونة الأخيرة حول تدشين مشروعات قومية عملاقة على أرض مصر، مُؤكدًا على أهمية تفعيل الجهود المُشتركة بين البلدين للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، مُشيدًا بجهود المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فى هذا الملف حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين الروس المشاركين بمعرض التجارة الأفريقى الأول للتجارة البينية.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالترويج للمشروعات الاستثمارية التى تقوم على أرض مصر كى يتطلع العالم على المناخ الاستثمارى المصرى لجذب استثماراتهم.